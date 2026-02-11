La reacción de Allegra Cubero a un particular video de su mamá, Nicole Neumann, con una rueda

Nicole Neumann es una de las celebridades más observadas de las redes sociales. Desde joven, marcó su camino en el modelaje y la moda, haciendo crecer su nombre. Sin embargo, y con el nacimiento de Cruz Urcera, decidió alejarse un poco de los trabajos en la televisión, y enfocarse en su familia. Fue así que optó por compartir detalles de su vida en TikTok, permitiendo que los comentarios lleguen a ella. En este contexto, Allegra Cubero tuvo una sorpresiva reacción al ver el último clip que su mamá publicó.

Nicole Neumann y su familia

La desopilante reacción de Allegra Cubero a un TikTok de su mamá, Nicole Neumann

Allegra Cubero y Nicole Neumann comparten muchos eventos fashionistas juntas y su pasión por la moda. Es así como lograron crear una relación muy unida entre ambas, y con guiños que solo ellas entienden. Sin embargo, la adolescente no duda en permitirse relajar junto a su mamá, mostrando un lado más bromista con ella. Es así como, en las últimas horas, la modelo expuso a sus seguidores las reacciones que recibe de su hija, cuando un TikTok se hace viral, y todos se unieron a las risas.

"Alu, ¿cuál es el comentario que te estalló de mi TikTok, que estoy sentada en las ruedas?", preguntó Nicole, mientras se encontraba en el auto con su hija. Aún con risas en su rostro, la joven respondió: "Todo por el macho". Esto hizo que las risas volvieran a aparecer, mientras la modelo se intentaba defender. "¿Qué tiene de malo? Cruz todo por su papá, y yo por mi marido. ¿Está mal eso?", retrucó Neumann, pero los comentarios coincidieron con Allegra.

Nicole Neumann y su vida en el autódromo: "Todo por el macho"

Nicole Nuemann es una de las modelos más prestigiosas de la industria argentina. Su nombre la llevo a grandes pasarelas y programas de televisión. Sin embargo, ahora decidió enfocar su vida a su familia, acompañando a su esposo, Manu Urcera, en sus carreras. Fue así que comparte los detalles en su TikTok, pero provocó risas por la diferencia de estilos. Mientras ella lucía un conjunto boho chic elegante, se encontraba entre ruedas, mecánicos y ruido de motores. Los usuarios no tardaron en notar este contraste y fue así que surgió la frase: "Todo por el macho".

Allegra Cubero se dio cuenta de este comentario que se repetía en el video, y no tardó en estallar de la risa al respecto, sorprendiendo a su mamá. Nicole Neumann mostró la complicidad que tiene con su hija, sobre todo al momento de hablar de sus redes sociales. De esta manera, se viralizó, no solo su video sentada sobre una rueda, sino también la reacción de la adolescente al particular video que la modelo compartió de su vida dentro del autódromo.

