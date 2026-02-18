Desde Salta, Nicole Neumann, Sienna y Allegra Cubero marcan tendencia con los looks total white

Referente indiscutida de la moda local, Nicole Neumann volvió a demostrar que su vínculo con el estilo va mucho más allá de las tendencias del momento. Esta vez, lo hizo desde Salta, donde compartió una serie de postales junto a sus hijas que no tardaron en captar la atención en redes sociales.

Nicole Neumann junto a sus hijos

En clave monocromática, el blanco fue el gran protagonista de los looks que eligieron para una salida nocturna. Con una estética cuidada y coherente, Nicole Neumann, Allegra y Sienna Cubero lograron un equilibrio perfecto entre sofisticación, frescura y modernidad, confirmando que el total white también puede ser potente y urbano.

Nicole Neumann: boho chic con personalidad

El estilismo de Nicole Neumann fue el más expresivo. Eligió un vestido blanco con flecos, una prenda que suma movimiento constante y dinamismo visual, incluso en reposo. El largo, estratégico, deja ver las piernas sin perder elegancia y refuerza una silueta relajada pero firme.

Las botas negras fueron el complemento clave: anclaron el look, le dieron carácter y evitaron que se deslizara hacia un registro demasiado etéreo. El resultado fue una interpretación bohemia moderna, con impronta personal y seguridad absoluta.

Nicole Neumann, Sienna y Allegra Cubero

Allegra Cubero: total white nocturno y actitud

Allegra Cubero apostó por un conjunto de top y mini falda blanca, un dos piezas que define la cintura y potencia la silueta. El corte mini refuerza una estética nocturna y actual, consciente de tendencia y con una fuerte presencia visual.

Nuevamente, las botas negras funcionaron como contrapunto perfecto: sumaron fuerza, bajaron la delicadeza del blanco y llevaron el look a un terreno más urbano. Su estilismo comunicó confianza, seguridad y una actitud que no pasa desapercibida.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Sienna Cubero: minimalismo limpio y juvenil

Sienna Cubero optó por un vestido corto strapless blanco, una elección simple pero muy efectiva. El corte recto alarga visualmente las piernas y el escote sin breteles dirige la atención hacia los hombros y el cuello, generando una imagen fresca y equilibrada.

La ausencia de texturas protagonistas refuerza una estética minimal, casi “clean girl”, que encuentra en las botas negras el quiebre justo para sumar modernidad y actitud urbana. Un look que destaca por su naturalidad y elegancia sin esfuerzo.

Nicole Neumann y Sienna Cubero

En conjunto, los tres estilismos funcionaron como distintas versiones del blanco nocturno: boho, sexy y minimal. Con una paleta unificada y elecciones inteligentes, Nicole Neumann Allegra y Sienna Cubero confirmaron que el total white sigue siendo una de las apuestas más fuertes de la temporada, incluso lejos de las grandes ciudades y desde escenarios tan inspiradores como Salta.