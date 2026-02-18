Desde Salta, Nicole Neumann, Sienna y Allegra Cubero marcan tendencia con los looks total white

Referente indiscutida de la moda local, Nicole Neumann volvió a demostrar que su vínculo con el estilo va mucho más allá de las tendencias del momento. Esta vez, lo hizo desde Salta, donde compartió una serie de postales junto a sus hijas que no tardaron en captar la atención en redes sociales.
En clave monocromática, el blanco fue el gran protagonista de los looks que eligieron para una salida nocturna. Con una estética cuidada y coherente, Nicole Neumann, Allegra y Sienna Cubero lograron un equilibrio perfecto entre sofisticación, frescura y modernidad, confirmando que el total white también puede ser potente y urbano.
Nicole Neumann: boho chic con personalidad
El estilismo de Nicole Neumann fue el más expresivo. Eligió un vestido blanco con flecos, una prenda que suma movimiento constante y dinamismo visual, incluso en reposo. El largo, estratégico, deja ver las piernas sin perder elegancia y refuerza una silueta relajada pero firme.
Las botas negras fueron el complemento clave: anclaron el look, le dieron carácter y evitaron que se deslizara hacia un registro demasiado etéreo. El resultado fue una interpretación bohemia moderna, con impronta personal y seguridad absoluta.
Allegra Cubero: total white nocturno y actitud
Allegra Cubero apostó por un conjunto de top y mini falda blanca, un dos piezas que define la cintura y potencia la silueta. El corte mini refuerza una estética nocturna y actual, consciente de tendencia y con una fuerte presencia visual.
Nuevamente, las botas negras funcionaron como contrapunto perfecto: sumaron fuerza, bajaron la delicadeza del blanco y llevaron el look a un terreno más urbano. Su estilismo comunicó confianza, seguridad y una actitud que no pasa desapercibida.
Sienna Cubero: minimalismo limpio y juvenil
Sienna Cubero optó por un vestido corto strapless blanco, una elección simple pero muy efectiva. El corte recto alarga visualmente las piernas y el escote sin breteles dirige la atención hacia los hombros y el cuello, generando una imagen fresca y equilibrada.
La ausencia de texturas protagonistas refuerza una estética minimal, casi “clean girl”, que encuentra en las botas negras el quiebre justo para sumar modernidad y actitud urbana. Un look que destaca por su naturalidad y elegancia sin esfuerzo.
En conjunto, los tres estilismos funcionaron como distintas versiones del blanco nocturno: boho, sexy y minimal. Con una paleta unificada y elecciones inteligentes, Nicole Neumann Allegra y Sienna Cubero confirmaron que el total white sigue siendo una de las apuestas más fuertes de la temporada, incluso lejos de las grandes ciudades y desde escenarios tan inspiradores como Salta.