Allegra Cubero cumplió 15 años: así fue el primer festejo con su mamá, Nicole Neumann

Este martes 6 de enero, Allegra, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, cumple 15 años. Debido a que se encuentra de vacaciones con su madre en Punta del Este, la joven comenzó su día junto a ella, sus hermanos y Manu Urcera, la nueva pareja de la modelo, y disfrutó de un festejo íntimo y divertido con muestras de cariño.

Allegra Cubero celebró sus 15 años en Punta del Este junto a Nicole Neumann

Después de la medianoche, Allegra Cubero fue protagonista de una noche única y soñada en Punta del Este, Uruguay, por motivo de sus 15 años. La encargada de mostrar la intimidad de la celebración fue su madre Nicole Neumann, quien se encuentra en plena guerra con Fabián Cubero por la fiesta que le hará a su hija, mediante su red social de Instagram.

La top model y su familia llegó poco antes de las 12 de la noche a un exclusivo restaurante de la ciudad esteña. Allí cenaron y compartieron un momento distendido que terminó en festejo y muestras de afecto para con su heredera. "Feliz cumple mi amor", escribió Nicole Neumann junto al video donde muestra que le cantan el "Feliz cumpleaños" y un mozo se acerca con un pequeño postre de chocolate, que tiene una vela y simuló ser una torta.

Allegra mira a la cámara del celular de su mamá y escucha atentamente cuando le recuerdan que debe pedir tres deseos. En ese instante, se tomó su tiempo, sonrió y apagó la vela. Nikita también aprovechó para enfocar al resto de los invitados y a sus otras hijas, Indiana y Sienna, también fruto de su relación pasada con Fabián Cubero. En otra publicación, mostró el abrazo con su hija y sumó un mensaje en inglés. “Laviuuuuu (SIC)”.

Para esta ocasión tan especial, Allegra Cubero lució un look abrigado pero fashionista: buzo oversize de color marrón, campera con diseño animal print y pantalón de jean. Así, rodeada de sus seres queridos y hermanos, Allegra Cubero cumplió 15 años y tuvo su primer festejo con su mamá, Nicole Neumann, en Punta del Este.

Así será la fiesta de 15 paralela que hará Nicole Neumann para su hija Allegra Cubero

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener fin. Ahora se sumó otro motivo que podría generar nuevos cruces entre ellos: la fiesta de 15 de su hija Allegra. La adolescente cumple este martes 6 de enero y como la expareja no pudo ponerse de acuerdo para celebrar todos juntos, se acordó que cada uno festeja con ella de maneras distintas y por separado.

De hecho, se sabe hace tiempo que Fabián Cubero y Mica Viciconte están en los preparativos del evento para que Allegra disfrute de una noche soñada con sus amigos y familiares. Nicole Neumann, por su parte, había contado que viajaría con ella a un destino paradisíaco. Lo cierto es que en su visita a Rumis (La Casa), la top model aseguró que ella también está ultimando detalles de una súper fiesta dedicada a la joven.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

"Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba de su vestido, y todas las sorpresas”, contó Nicole Neumann dejando en claro que también se tratará de algo bien organizado para agasajarla.

Sus declaraciones hicieron ruido ya que, desde un principio, tenían acordado con Fabián Cubero que celebrarían de maneras diferentes. Al parecer, la conductora decidió respetar el pedido inicial de su hija Allegra: tener una fiesta con ambas familias así sea por separado.