Así es el millonario regalo que Nicole Neumann le hizo a su hija, Allegra Cubero, por sus 15 años

Nicole Neumann sorprendió con un gesto especial hacia su hija Allegra Cubero en el marco de sus 15 años. Así es el millonario regalo que la modelo eligió para marcar una fecha significativa, con una pieza exclusiva que refleja su vínculo con la moda y el estilo. La elección rápidamente se convirtió en protagonista de la celebración.

El exclusivo y millonario regalo que Nicole Neumann le hizo a su hija Allegra

Nicole Neumann festejó los 15 años de su hija Allegra Cubero con un obsequio que llamó la atención. Así es el millonario regalo que la modelo decidió entregarle a su hija en esta ocasión especial, con un detalle que combina lujo y simbolismo. El presente reflejó la importancia de la fecha y sumó un exclusivo accesorio a la celebración.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

En las últimas horas, la presentadora compartió una serie de videos y fotos por el cumpleaños de su segunda hija, fruto de su pasada relación con Fabián Cubero. En su posteo, uno de los detalles que más le llamó la atención a sus seguidores fue el regalo que le realizó a la menor por sus esperados 15 años.

En el marco de la celebración, Nicole Neumann sorprendió a Allegra Cubero con una gargantilla de Swarovski perteneciente a la exclusiva colección de Ariana Grande. La pieza, que forma parte de una línea internacional de la reconocida marca, se convirtió en el centro de los comentarios por su diseño.

La modelo compartió un video donde se la puede ver entregando el regalo a su hija, en un gesto que reflejó la importancia de la ocasión. La gargantilla, según la página oficial de Swarovski, está valuada en $979.000, lo que la convierte en un objeto de lujo dentro del universo de la moda y los accesorios.

Allegra Cubero celebró sus 15 años con Nicole Neumann una fiesta rodeada de sus amigos

El cumpleaños de Allegra Cubero marcó un hito en la vida de la familia. La joven, fruto de la relación de Nicole Neumann con el exfutbolista Fabián Cubero, celebró su llegada a los 15 años rodeada de afecto. A través de sus redes sociales, la presentadora compartió algunas postales que mostraban algunos detalles de la celebración y con un presente que quedará en su memoria.

Allegra Cubero

La elección de un accesorio de alta gama como regalo muestra la intención de su madre por marcar la ocasión con un detalle icónico y único. La pieza pertenece a una exclusiva colección, una línea que combina estilo con detalles sofisticados. Swarovski, reconocida mundialmente por sus cristales y accesorios de lujo, lanzó esta colección en colaboración con Ariana Grande.

Cabe destacar que, a pesar de este primer festejo, en el día de su cumpleaños, Allegra Cubero espera por una increíble fiesta que está organizando Fabián Cubero. Además, ante la ausencia de su mamá en el evento por los conflictos con el exfutbolista, realizará un viaje a un destino paradisíaco junto a Nicole Neumann.

Nicole Neumann y Allegra Cubero

Nicole Neumann le hizo a su hija Allegra Cubero un millonario regalo por sus 15 años, gesto que se convirtió en protagonista de la celebración. La gargantilla de Swarovski perteneciente a la colección de Ariana Grande se convirtió en el protagonista de la velada, marcando el gusto de la adolescente por la moda y los accesorios de lujo.

