Pedro Rosemblat se sinceró sobre su relación con Lali Espósito: "Me cambió la vida conocerla"

Después de meses de rumores y de mostrarse cada vez más unidos en público, Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron su casamiento con un posteo que rápidamente se volvió viral. La cantante compartió imágenes de sus días en Brasil junto al conductor y mostró el anillo de compromiso con la frase “Nos casamos”, confirmando así la solidez de una relación que comenzó a hacerse pública a mediados de 2024 y que, puertas adentro, ya había transformado por completo la vida de Pedro.

Pedro Rosemblat y el impacto de la convivencia con Lali

Meses antes de confirmar el compromiso, el conductor y streamer se animó a hablar con total sinceridad sobre cómo es convivir con una de las artistas más populares del país. En diálogo con Ferné con Grego (Telefé), Pedro Rosemblat reconoció que el vínculo lo cambió en muchos aspectos y no dudó en expresarlo con claridad: “Me cambió mucho la vida conocerla, porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental”, confesó.

Desde Brasil, Lali Espósito compartió la foto del anillo que selló su compromiso con Pedro Rosemblat.

Con su estilo frontal, el periodista también explicó que sus personalidades son bastante distintas, pero que justamente ahí aparece el equilibrio que encontraron como pareja. “Yo soy mucho más neurótico, me preocupo por cualquier pelot..., y ella disfruta la vida permanentemente”, dijo entre risas, marcando el contraste entre su forma de ver las cosas y la actitud más relajada de Lali frente al día a día.

Lejos de idealizar la convivencia, Pedro habló de lo cotidiano, de los pequeños gestos y de cómo el amor se construye también en lo simple. En ese sentido, remarcó que compartir la rutina con Lali lo ayudó a bajar un cambio y a disfrutar más del presente. “Al lado suyo soy muy feliz, es lo que más me gusta”, afirmó, dejando en claro que, más allá de la exposición pública, lo que los sostiene es la intimidad que comparten lejos de las cámaras.

Pedro Rosemblat y el humor con el que vive la exposición

Incluso, con su habitual cuota de humor, el conductor bromeó sobre el impacto que tuvo en su vida el hecho de estar en pareja con una figura tan querida por el público. “Me dio bola Lali y eso confunde todo”, lanzó, reconociendo que el vínculo también implicó adaptarse a un nivel de atención mediática al que no estaba acostumbrado, pero que hoy transita con mayor naturalidad. “Además de lo que uno puede admirar como persona y como pareja, al estar al lado suyo veo cómo trabaja, cómo arma su show, cómo arma su disco, cómo se relaciona con su equipo de trabajo”, sumó el streamer.

El anuncio del casamiento vino a confirmar lo que muchos ya percibían: que la relación atraviesa un momento de plenitud y de proyectos compartidos. Aunque la pareja suele resguardar su intimidad, este paso marca una nueva etapa en la que decidieron hacer pública una felicidad que crece puertas adentro. Así lo resumió el propio Pedro Rosemblat al hablar de su compañera de vida. “Yo la miro mucho, la observo mucho, aprendo mucho, es bárbara ella, la verdad”, concluyó.