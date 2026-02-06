Zaira Nara disfruta de una fecha muy especial este viernes 6 de enero: el cumpleaños de su hijo Viggo, fruto de su relación pasada con Jakob Von Plessen. Su día comenzó con una mezcla de nostalgia y felicidad, donde dejó ver cómo sorprendió a su pequeño junto a su hermanita, Malaika. Mientras continúa en su propiedad de José Ignacio, Uruguay, la top model aprovechó para decorarla y organizar un festejo cargado de amor para el agasajado.

Globos personalizados, juguetes y un momento inolvidable: así comenzó Viggo, el hijo de Zaira Nara, su cumpleaños

Zaira Nara volvió a emocionar a sus seguidores al compartir que su hijo Viggo Von Plessen cumplió 6 años. Para esta importante ocasión, la empresaria organizó un despertar muy especial para celebrar al niño desde las primeras horas del día con sorpresas y una increíble decoración con sus colores favoritos.

Así fue que bien temprano en su casa de Uruguay, Zaira Nara levantó a su hijo para darle la primera sorpresa de la jornada junto a su hermana Malaika: ambas le entregaron varios paquetes llenos de juguetes, en un clima íntimo y cargado de ternura que quedó registrado en imágenes y videos.

Así fue la tierna sorpresa de Zaira Nara a su hijo, Viggo, por su cumpleaños

Todavía con sueño, pero visiblemente feliz, Viggo no podía creer lo que estaba viendo. Sentado sobre la cama, se tomó su tiempo para observar cada regalo con atención, demostrando entusiasmo y curiosidad por cada detalle. Cada caja contenía lo que él tanto deseaba, por lo que se sintió agradecido y súper contento. Su hermana, mientras tanto, lo observaba con calma y lo ayudaba a abrir sus regalos.

La escena fue acompañada por una delicada ambientación que Zaira Nara preparó especialmente para este día. La habitación amaneció decorada con globos azules pegados al techo, creando un efecto festivo y alegre que envolvía todo el espacio, y tiras en la misma tonalidad que colgaban. Además, se destacaron globos con forma de estrella, personalizados con el nombre del cumpleañero, que aportaron un toque único y emotivo a la celebración.

Zaira Nara compartió la intimidad del cumpleaños de su hijo Viggo en Uruguay

"Se va armando la fiesta", escribió la top model junto a un video que muestra cómo se encuentra adornando cada rincón de su casa para festejar el cumpleaños número 6 de su hijo Viggo. En otro posteo, se deja ver sentada en la cama junto a sus pequeños. Rodeados de regalos abiertos y envoltorios de colores, la dulce mirada de su niño no pasó desapercibida para sus miles de seguidores.

Esta escena familiar causó mucha ternura en Instagram y recibió una lluvia de "likes" por parte de los usuarios. Zaira Nara mostró una vez más que, lejos de organizar un súper festejo como lo hace su hermana Wanda, prefiere celebrar bajo un clima reservado, familiar y relajado. De esta manera, la tierna sorpresa para su hijo, Viggo, por su cumpleaños estuvo alineada a su intención de crear recuerdos valiosos construidos a partir de gestos simples, amorosos y llenos de presencia.