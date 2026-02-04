Este miércoles 4 de febrero, Zaira Nara volvió a marcar tendencia, esta vez desde la intimidad de su casa de descanso en Uruguay. Lejos de los streaming y las pasarelas, pero fiel a su impronta estética, la modelo compartió en sus redes sociales cómo avanza con la decoración del hogar al que viajó junto a sus hijos, Viggo y Malaika. Con una impronta cálida, natural y atravesada por piezas artesanales, mostró que su estilo combina colores clásicos con tonos vibrantes y objetos en plena tendencia.

La decoración estilo chill de Zaira Nara

Zaira Nara encendió la cámara de su celular y, con una impronta relajada y espontánea, dejó ver parte del proceso creativo de la decoración chill de su living-comedor. En esta oportunidad contó con una ayudante muy especial: su hija Malaika, quien se subió a una silla para ganar altura y alcanzar los estantes. "Uno siempre vuelve al lugar donde es feliz", comenzó señalando la conductora, quien acaba de llegar a su residencia de Punta del Este.

Zaira Nara junto a sus hijos | Instagram

En las imágenes propiciadas, se la puede ver a Mali acomodar cuidadosamente una serie de objetos muy particulares. “Vine con mi decoradora personal. En esta casa somos muy fanáticos del mate, así que trajimos nuestra colección de mates decorativos, que son verdaderas obras de arte”, comentó divertida la menor de las hermanas Nara mientras registraba la escena.

Esta recopilación de piezas únicas se convirtió en protagonista absoluta del ambiente. Ubicados sobre estantes flotantes de madera clara, cada ejemplar fue colocado siguiendo una línea cromática que va desde el negro profundo hasta diseños con detalles multicolor. Algunos en tonos tierra, otros en cuero trabajado y también opciones más modernas como impresiones campestres o pintados a mano, conviven en una composición armónica que transforma objetos cotidianos en piezas de exhibición.

El espacio refleja una estética serena y natural. Los estantes flotantes, amplios y de acabado rústico, se integran a una pared en tonos neutros que potencia la calidez del ambiente. Sobre una mesa de madera maciza se impone una gran lámpara colgante de pantalla amplia y clara, que aporta carácter y un aire sofisticado. Además, pequeñas lámparas de base roja suman contraste y un guiño de color que rompe con la paleta suave predominante.

Decoración de la casa de Zaira Nara | Instagram

Zaira Nara, amante de los detalles únicos

En otro de los clips que compartió en las historias de 24 horas de la famosa red social de la camarita, Zaira Nara realizó un paneo por los nuevos objetos de diseño que incorporó recientemente. Entre ellos se destacan un abanico de mimbre, un delicado juego de mesa, cuencos artesanales y piezas decorativas con impronta regional. “Esto me lo regalaron en Paraguay, miren qué hermosura. Es de la Casa Corona. Y este otro también lo compré en Paraguay. La verdad, son hermosos. Este me lo regaló mi amiga Cami. Y bueno, esto es un vaso de Biazón”, relató mientras los enfocaba uno por uno.

La combinación de fibras naturales, cerámicas y objetos traídos de distintos viajes le aporta una identidad propia al lugar. Lejos de un minimalismo frío, la propuesta apuesta por una decoración con historia, donde cada elemento tiene un origen y un significado. Los materiales nobles, como la madera y el mimbre, dialogan con piezas de diseño como los mates que tanto atesora, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad.

Una vez más, Zaira Nara demostró que su estilo trasciende la moda y se extiende al universo de la deco chill. Con una mirada personal, sensibilidad por lo artesanal y lo autóctono, junto a la complicidad de su hija, convirtió su casa de Punta del Este en un espacio cálido, funcional y lleno de impronta propia, donde cada objeto cuenta una historia y su pasión por el mate también se transforma en arte.

NB