Zaira Nara reveló cómo fue su romance con el francés Robert Strom: “Chongueo de verano”

Este verano 2026, el nombre de Zaira Nara resonó con fuerza en los medios de comunicación tras filtrarse imágenes junto a Robert Strom, un polista y aristócrata francés con quien habría estado a los besos en Punta del Este. Por esta razón, la modelo decidió hacer un stand by en su ajetreada agenda laboral y rompió el silencio sobre su presunto romance con el joven multimillonario.

El descargo de Zaira Nara ante los rumores de noviazgo con Robert Strom

En la última edición del programa Tres en una (La Casa streaming) conducido por Lizardo Ponce y Sofía Jujuy Jiménez, Zaira Nara abordó de manera tajante que ella no se caracteriza por hablar abiertamente de su vida privada. Asimismo, ante los comentarios sugestivos de que estaba en pareja con un hombre de poder, la fashionista señaló que trabaja desde los 16 años y que su patrimonio es fruto de su esfuerzo, que no heredó nada ni de sus padres ni de sus exparejas.

Por este motivo, disparó: “Me pasa que, por un lado, siento que tenemos una sociedad muy machista porque nunca el título es: ´miren la mujer que se está llevando este extranjero´. Siempre es: ´Cuántos millones podemos llegar a inventar o a nombrar a una persona´, siempre desmereciendo a la otra”. En esta línea, agregó: “Nadie me mantiene. Las cosas me las gané yo sola”.

Zaira Nara habló del verdadero vínculo que la une a Robert Strom

Respecto a la veracidad de su idilio con el deportista de origen francés, Zaira Nara despejó las dudas y aseguró que sólo fue un "chongueo" y que ni siquiera llegó a ser un “amor de verano”. En este sentido, la menor de las hermanas Nara profundizó: "Me parece que el amor de verano para que tenga el título de amor tiene que tener como esa ilusión enorme de decir 'encontrémonos siempre en este mismo lugar, vacacionemos siempre en esta misma hora, en este mismo lugar, en este mismo atardecer'. Creo que es un poco eso, como ese juego más infantil de construcción".

No obstante, este coqueteo no prosperó, razón por la cual decidió quitarle cualquier tipo de formalidad al respecto: "Puede ser un chongueo de verano, una amistad de verano". Acto seguido, resaltó: "Estoy sola y está bueno conocer gente". Además, realizó una distensión entre los que realmente fueron “novios” y los puede contar “con los dedos de una mano”.

Zaira experimenta la soltería dejándose llevar sin responder a estereotipos sociales. Es por ello que pidió que se le quite el tenor de romances y, sobre todo, el rótulo de “novios” con el deportista. Pese a que a comienzos de enero la experta en modas le había confesado a Yanina Latorre que estaba “conociendo” al aristócrata, intentó resguardar su intimidad del ojo público: “Yo voy de a poco. Soy muy lenta para los comienzos de los vínculos y acá es como un cachetazo”.

De esta manera, Zaira Nara salió a desmentir los rumores acerca de un romance con Robert Strom dejando en claro que sólo se trató de algo fugaz y que se encuentra en una fase “muy tranquila” disfrutando "a full" su presente laboral. A diferencia de su hermana Wanda, la artista intenta mantener al resguardo su vida sentimental preservando su imagen pública.

