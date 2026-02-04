La mala noticia que recibió Mauro Icardi en medio de su incierto futuro en Turquía

Mauro Icardi vuelve a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no solo por lo que sucede dentro de la cancha. En medio de un futuro todavía incierto en Turquía y de un presente deportivo sólido, el delantero recibió una noticia que complica aún más su delicada situación personal y legal en la Argentina.

Mauro Icardi y Wanda Nara

El conflicto con Wanda Nara sumó un nuevo capítulo que promete escalar. En DDM se revelaron documentos judiciales que confirman una medida clave sobre uno de los bienes más emblemáticos que compartieron, una decisión que podría tener consecuencias económicas de alto impacto para el jugador.

La decisión que pone en jaque a Mauro Icardi

Durante la emisión DDM, Marina Calabró confirmó que la Justicia avanzó con una ampliación del embargo sobre la denominada “Casa de los Sueños”. Según detalló, existe una presentación que eleva el monto reclamado a 600 mil dólares más intereses, profundizando el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

“El embargo actual es por 232.443 dólares más 100 mil dólares de intereses, y ahora se pide una ampliación para que ascienda a 600 mil dólares más intereses”, explicó la periodista. En la misma línea, César Carozza aclaró que este paso es clave dentro del proceso judicial: la actualización de la deuda y del embargo es el paso previo para solicitar una eventual subasta del inmueble.

El récord histórico que Mauro Icardi alcanzó con Galatasaray

En contraste con este complejo panorama judicial, Mauro Icardi atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en lo deportivo. El delantero convirtió en la victoria de Galatasaray por 3 a 1 ante Istanbulspor y alcanzó un logro histórico: llegó a 73 goles y se convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club.

Mauro Icardi, máximo goleador del Galatasaray

Con esa marca, Mauro Icardi superó al rumano Gheorghe Hagi, una leyenda absoluta de la institución, y se consolidó como una de las grandes figuras del equipo líder de la Superliga de Turquía. Un récord que confirma su peso futbolístico y su vigencia en Europa, aun cuando fuera del campo de juego los conflictos personales y judiciales continúan sumando tensión a su presente.