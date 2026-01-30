El impresionante récord que rompió Viggo, el hijo de Zaira Nara, en la montaña

Zaira Nara compartió en sus redes sociales un momento muy especial protagonizado por su hijo Viggo, que la llenó de orgullo. Desde la Patagonia argentina, la modelo dejó ver una faceta íntima de su maternidad, atravesada por el orgullo, el miedo y la necesidad de acompañar los sueños de sus hijos.

Zaira Nara y su hijo Viggo

San Martín de los Andes, un lugar clave en la historia familiar, volvió a ser escenario de un recuerdo imborrable. Allí nació Viggo y allí mismo, a días de cumplir seis años, el pequeño vivió una experiencia que marcó un antes y un después. Sin dar demasiados detalles al principio, Zaira Nara dejó entrever que se trató de un desafío fuera de lo común para alguien de su edad.

El récord que rompió Viggo

Y es que Zaira Nara reveló que su hijo Viggo se convirtió en la persona más joven en realizar la cabalgata conocida como El paso de las lágrimas, una travesía de montaña caracterizada por su exigencia física y emocional. Se trata de un recorrido que generalmente realizan adultos, debido a la complejidad del terreno y a las largas horas que demanda el trayecto.



Zaira Nara y su hijo Viggo

Fue el propio Viggo quien llamó a su mamá para contarle la noticia, orgulloso de haber completado el desafío y de haber batido un récord por su edad: “Este bombón nació en San Martín de los Andes, en una semana cumple seis años. Y acaba de hacer ahí una cabalgata que se llama El paso de las lágrimas. Recién me llamó para contarme que batió el récord por ser el más chiquito en hacerla”, escribió Zaira Nara.

La emoción de Zaira Nara

Más allá del logro, Zaira Nara fue honesta al expresar lo que sintió al enterarse de la hazaña de su hijo: “Me muero de orgullo y de miedo”, confesó, dejando en claro que la valentía de Viggo también vino acompañada de los temores lógicos de cualquier madre.

Zaira Nara y sus hijos

Sin embargo, la modelo reafirmó su postura frente a la crianza: “Pero acá siempre apoyando la valentía y los sueños”. Con esas palabras Zaira Nara, dejó en evidencia su compromiso de acompañar a sus hijos en experiencias que los desafíen, los conecten con la naturaleza y fortalezcan su espíritu aventurero.