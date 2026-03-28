El romántico regalo de Benjamín Vicuña a Anita Espasandin por su cumpleaños: sorpresas, amor y una noche inolvidable

Anita Espasandin celebró su cumpleaños de una manera tan especial como romántica. Acompañada por Benjamín Vicuña y en el marco de una noche única en el estadio de Vélez, donde disfrutaron del show de Tan Biónica, la influencer también recibió un tierno gesto por parte del actor chileno: un delicado ramo de flores que no tardó en compartir en sus redes sociales.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin

Así fue el tierno regalo que le hizo Benjamín Vicuña a Anita Espasandin

A través de sus historias de Instagram, la influencer mostró el bouquet que recibió: un arreglo de flores en tonos rosados con lisianthus como protagonista, acompañado por pequeños frutos rojos y un estilo silvestre y elegante. “Estas”, escribió junto a emojis, en una publicación simple pero cargada de significado.

El detalle floral se sumó a un festejo que tuvo todos los condimentos de una noche inolvidable. Entre hits, emoción y un estadio repleto para acompañar a Tan Biónica, la pareja vivió un momento muy especial, reafirmando la conexión que los une y que cada vez se muestra más sólida.

El tierno regalo de Benjamín Vicuña a Anita Espasandin

Pero eso no fue todo. El artista también le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales: “Hoy el universo sonríe. Feliz nacimiento, Anita. Tus pasos son los míos. El camino es más bonito a tu lado. Gracias por iluminar las noches más oscuras y brillar siempre”. Y agregó: “Hoy es tu día y los que te amamos te acompañamos y te agradecemos por ser la mujer que eres”. Por su parte, Anita republicó la imagen y sumó emojis de corazones y destellos, dejando en claro la complicidad y el amor que atraviesan.

Lejos de los escándalos, Benjamín Vicuña afirmó que en Ana Espasandin encontró un espacio de calma. Tal como él mismo contó en distintas entrevistas, la empresaria se convirtió en un pilar fundamental, no solo para él sino también en la dinámica familiar que construye con sus hijos.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin

De hecho, hace unos meses, el actor destacó públicamente el vínculo que su novia mantiene tanto con los chicos como con Pampita. “Es muy mágico cuando los ensamblajes tienen una bendición”, expresó, al tiempo que remarcó el cariño genuino que existe entre todos. Incluso reveló que sus hijos preguntan por ella cuando no está, lo que habla de un lazo afianzado y natural.

En ese contexto, el gesto del ramo y las palabras dedicadas cobran todavía más valor: no se trata solo de un regalo de cumpleaños, sino de una verdadera declaración de amor. Entre flores, música y mensajes sentidos, el artista y la empresaria escriben su propia historia, cada vez más consolidada.