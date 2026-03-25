Lejos de la televisión pero muy cerca de la actuación, el exitoso negocio de Benjamín Vicuña que lo consolida como empresario

Lejos del ritmo constante de la televisión, Benjamín Vicuña consolidó en los últimos años una faceta menos visible pero igual de potente: la de empresario cultural. Su nombre ya no solo circula en ficciones o estrenos, sino también detrás de uno de los proyectos teatrales más importantes de Chile. Se trata de Teatro Mori, un espacio que fundó junto a Gonzalo Valenzuela y el ingeniero Cristóbal Vial en 2005. Lo que comenzó como una sala en el barrio Bellavista terminó convirtiéndose en un modelo de gestión que combina producción artística, programación sostenida y expansión territorial.

Benjamín Vicuña y el crecimiento de Teatro Mori como marca cultural

A lo largo de dos décadas, Teatro Mori dejó de ser un espacio alternativo para transformarse en un verdadero ecosistema cultural. Actualmente cuenta con cuatro salas en Santiago y recibe alrededor de 150 mil espectadores por año, lo que lo posiciona como uno de los polos teatrales más relevantes del país. El crecimiento no fue lineal ni inmediato.

Benjamín Vicuña y Gonzalo Valenzuela junto a la ministra Carolina Arredondo y Daniela Moraga en el lanzamiento por los 20 años de Teatro Mori.

En sus inicios, el teatro enfrentó dificultades económicas y decisiones arriesgadas, pero logró sostenerse gracias a una estrategia que combinó creatividad con gestión. Desde su primera sala en Bellavista, el modelo se expandió a otras sedes como Vitacura, Recoleta y Parque Arauco, consolidando su presencia en distintos puntos de la ciudad. Desde sus primeras producciones hasta la incorporación de nuevas propuestas, el objetivo fue claro: ampliar el acceso al teatro y formar nuevas audiencias.

Ese enfoque se refleja en iniciativas como FamFest, un festival orientado al público familiar que busca acercar las artes escénicas a nuevas generaciones, y en la incorporación de formatos innovadores como el microteatro, con obras breves en espacios más íntimos. La clave, según el propio Benjamín Vicuña, está en encontrar un equilibrio entre lo comercial y lo independiente, permitiendo que convivan propuestas accesibles con apuestas más autorales. Ese modelo híbrido es, justamente, lo que terminó consolidando al teatro como marca.

Benjamín Vicuña en una de las salas del Teatro Mori.

De actor a empresario: el modelo que trasciende la escena

Más allá de la actuación, Vicuña construyó un negocio que se sostiene en múltiples capas. Teatro Mori no solo produce y exhibe obras, sino que también articula alianzas, giras y proyectos paralelos que amplían su alcance. Entre 2013 y 2018, por ejemplo, sus giras nacionales llevaron espectáculos a más de 180 mil espectadores en distintas regiones de Chile. Además, el proyecto incluye otras dimensiones vinculadas al mundo cultural, como espacios gastronómicos, galerías de arte y producción audiovisual, lo que refuerza su perfil como emprendimiento integral.

En ese sentido, el crecimiento no depende únicamente de la cartelera, sino de una estructura que combina contenido, experiencia y gestión. A 20 años de su creación, Teatro Mori logró consolidarse como algo más que un teatro: es una plataforma que articula comunidad, industria y cultura. Mientras su carrera como actor sigue activa, Benjamín Vicuña demuestra que su mayor apuesta a largo plazo no está solo sobre el escenario, sino también detrás de él.