Así fueron las primeras vacaciones de Marco, el hijo de Sol Pérez: juegos en el mar, looks de marinero y siestas en la playa

Convertida en mamá por primera vez en abril, Sol Pérez transita una etapa marcada por descubrimientos, emociones nuevas y una sensibilidad más presente que nunca. La maternidad la llevó a reorganizar prioridades y a vivir el día a día con una mirada más pausada, atenta a cada gesto y expresión de su hijo Marco. Con esa energía, Sol decidió hacer una pausa en su rutina y tomarse unas vacaciones junto a su esposo, Guido Mazzoni, para disfrutar de sus primeras experiencias como familia de tres.

Sol Pérez, Guido Mazzoni y Marco de vacaciones en Miami

El destino elegido fue Miami, escenario perfecto para descansar frente al mar y recargar energías. Las imágenes que Sol Pérez compartió en Instagram muestran un clima de calma, cercanía y mucho amor: “Las primeras vacaciones siendo tres”, escribió en el posteo.

La nueva dinámica familiar

Durante el viaje, se pudo ver cómo Sol Pérez y Guido Mazzoni se adaptan con naturalidad a esta nueva etapa. Marco, de siete meses, fue el gran protagonista: protegió su piel del sol con un gorrito y un enterito rayado estilo marinero mientras jugaba con la arena y los clásicos baldecitos de playa.

Marco Mazzoni

Sol Pérez, por su parte, se mostró relajada, sosteniéndolo en brazos o acompañándolo en sus exploraciones frente al mar. En varias imágenes, Guido Mazzoni se suma para completar la postal familiar, reafirmando la complicidad que comparten en esta etapa donde todo es aprendizaje.

El significado de estas primeras vacaciones

Más allá del paisaje paradisíaco, lo que destacó Sol Pérez fue la simpleza de los momentos: un café con Marco, una siesta al resguardo del viento. La maternidad de la modelo aparece sin artificios ni grandes gestos, sino en detalles cotidianos que revelan la construcción de un vínculo madre-hijo.

Sol Pérez y su hijo Marco

El posteo se llenó rápidamente de mensajes cariñosos. Seguidores, colegas y amigos destacaron la ternura de Marco y la felicidad que transmite la familia de Sol Pérez. Estas primeras vacaciones no solo retrataron un viaje, sino también el comienzo de una etapa donde el tiempo se detiene para dar lugar a lo esencial, compartir juntos.