La "exitosa" y sencilla receta de Sol Pérez para alimentar a su hijo con comida saludable

Sol Pérez combina su vida profesional con su rol de madre de un bebé de tan solo seis meses. La periodista del Noticiero de la Gente (Telefe) aprovecha los momentos de descanso de su hijo para avanzar con las labores domésticas, en este caso, mostró en simples pasos una receta “exitosa” para alimentarlo de manera nutritiva y saludable.

Sol Pérez mostró sus dotes en la cocina

El pasado 4 de abril, Sol Pérez se transformó en mamá con la llegada al mundo de su primer hijo, Marco, fruto de su relación con el abogado y empresario Guido Mazzoni. Desde ese entonces, la vida de la panelista dio un giro de 180 grados ya que mantiene su carrera como profesional, pero también lleva adelante sus labores como madre de un recién nacido. La joven, que se regocija por mantener una vida saludable en materia de ejercicios y alimentación, intenta inculcar esos valores al pequeño que hace unos días comenzó a probar sus primeras comidas.

Guido Mazzoni, Sol Pérez y Marco | Instagram

“Marco se levanta alrededor de las 6.30 horas. Hoy se levantó 6.15 horas. Está haciendo su primera siesta”, comenzó diciendo la presentadora televisiva en su cuenta personal de Instagram, quien aprovecha los ratos de descanso del niño para adelantar tareas del hogar. Una de ellas es preparar las comidas del chiquillo que ya empieza a ingerir sus primeros alimentos. Para ello, como toda una influencer, la modelo, que lucía de entrecasa, brindó el paso a paso de una receta cien por ciento saludable, nutritiva y, sobre todo, “exitosa”.

“Quiero que coma rico, pero también quiero que coma nutrientes. O sea… no quiero que coma siempre lo mismo”, confesó. Por esta razón, puso manos a la obra. “Me gusta esto de ser madre y conectar con la cocina nuevamente por ese lado, por el lado de Marco. Porque yo como muy simple y casi siempre como lo mismo”, se sinceró. No obstante, al tener al niño y a sus primeras incursiones con los alimentos, quiso prepararle ella misma el desayuno.

“Voy a hacer unos muffins de arándanos. Tengo manzana, ralladura de limón, un huevo, harina de almendra”, enumeró antes de dar comienzo a la preparación. En la siguiente historia, mostró el resultado final: tres panquecitos llenos de sabor. Asimismo, se enorgulleció de que el bebé coma con total desesperación la preparación de su madre. “¡Un éxito gordo!”, exclamó llena de emoción por el resultado final y el entusiasmo de su hijo ante este manjar. Su marido, quien también saboreó los muffins caseros, dijo a modo de chiste: “Pará un poco, ¡Marco! Compartí con papito”.

Una vez más, Sol Pérez convierte una escena cotidiana de cualquier familia en un momento lleno de amor y entusiasmo junto al pequeño Marco y a su pareja Guido Mazzoni. A diario, el matrimonio se muestra orgulloso del crecimiento del bebé y de cómo, a medida que va pasando el tiempo, va incorporando nuevas acciones que los dejan asombrados. La panelista, consciente de la importancia del desarrollo emocional y nutritivo del menor, vuelca todos sus esfuerzos para ser ella misma la que se encargue de la alimentación de su primogénito donde, sin dudas, el ingrediente principal en todas sus recetas es el amor.

NB