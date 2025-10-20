Sol Pérez mostró su rutina de skin care y su rostro al natural sorprendió a todos

Sol Pérez es una de las modelos más seguidas por todos los usuarios de las redes sociales. En los programas de televisión donde trabaja de panelista, sorprende a todos con extravagantes looks y peinados originales. Sin embargo, en cada momento, busca prepararse ella misma para cuidar de su piel y mantener una rutina personal. Fue así que decidió mostrarla con sus seguidores, y todos quedaron enamorados al ver su rostro al natural.

Sol Pérez

La rutina de Sol Pérez y su rostro al natural que enamoró a todos

Sol Pérez no duda en mostrar los procesos fashionistas que pasa para cada evento en el que se presenta. Los brillos y el glamour se destacan cuando ella se prepara para cada momento. Sin embargo, mantiene una rutina de skincare muy cuidada que la ayuda a mantener la piel protegida de los rayos del sol y el maquillaje que utiliza. Es así como se volvió una de las modelos más queridas por todos, y los comentarios de halago aparecen en todos sus posteos de redes sociales.

Sol Pérez

En las últimas horas, decidió mostrar su skin care y rutina de maquillaje, y enamoró a todos con su rostro al natural. La tendencia "clean face" está presente en varias celebridades, quienes tratan de alejarse de la belleza impulsada por los maquillajes, para resaltar la naturalidad de la persona, para cualquier clase de ocasión en la que se luzca. En esta ocasión, la modelo se mostró al comienzo del video, y se llevó los halagos de todos sus seguidores, quienes destacaron lo hermosa que se veía.

El rostro al natural de Sol Pérez

Finalmente, realizó un "Get ready with me", donde comenzó con una limpieza profunda usando una espuma facial con extracto de pepino, seguido por un sérum con ácido hialurónico, jojoba, almendra y vitamina E. Luego, optó por el contorno de ojos, el aceite de ricino para cejas y pestañas, y terminó con protector solar para cuidarse de los rayos que aparecen, incluso en los días nublados. Tras su skincare, apareció la rutina de maquillaje.

Primero, comenzó con el corrector de ojeras antes de la sombra marrón, para profundidad. Seguido a esto, se delineo con lápiz negro o marrón, que esfuma con el dedo o hisopo, y volvió a aplicar corrector en algunos puntos claves. Luego, continuó con el contorno facial en nariz, pómulos, frente y mentón, rubor para dar un efecto bronceado natural, y agregó su sello personal: el aceite de ricino en pestañas. Finalmente, cerró con un labial natural, difuminado con el dedo, y spray fijador.

Sol Pérez es una de las modelos más queridas de las redes sociales, por su carisma y naturalidad a la hora de pensar looks y maquillaje. En esta ocasión, decidió mostrar otro lado de ella, a cara lavada, que enamoró a todos los que siguen sus rutinas de maquillaje y skin care. La modelo y panelista no duda en dejar todo su lado más fashionista en sus trabajos, pero también revela el cuidado que se tiene a ella misma para cada ocasión.

A.E