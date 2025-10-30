Sol Pérez mostró cómo su hijo, Marco, intenta imitar a su papá

Sol Pérez está disfrutando de sus últimos días de vacaciones en Miami, Estados Unidos, junto a su marido, Guido Mazzoni, y su hijo Marco de seis meses, con quienes comparte momentos únicos en un lugar paradisíaco. La maternidad revolucionó la vida de la periodista de El Noti de la Gente (Telefe) quien día a día muestra los momentos en familia. Esta vez, compartió un tierno video del bebé intentando imitar a su papá.

La ternura de Sol Pérez al ver a Marco copiar a su padre

La vida de Sol Pérez dio un giro de 180 grados tras convertirse en madre por primera vez del pequeño Marco. Todos los días el pequeño sorprende con cosas nuevas a sus padres y, sumamente orgullosa, la presentadora televisiva muestra en su cuenta personal de Instagram todos los detalles de los momentos más íntimos. En esta oportunidad, grabó a Marco intentando imitar a Guido Mazzoni, durante un almuerzo familiar en un lujoso restaurante de Miami.

Sol Pérez, Guido Mazzoni | Instagram

La panelista, el empresario y el chiquillo se encontraban en un lujoso restaurante de Miami almorzando. Fue en ese momento en el que el marido de Sol Pérez agarró una servilleta de tela y comenzó a agitarla cantando la popular canción de cancha: "Olé, olé, olé". El nene, sentado en la sillita de bebé, lo miraba e intentaba imitar el gesto de su papá sumamente animado.

La propia comunicadora no se quedó atrás y, fiel a su pasión por el fútbol, se sumó al cántico, aunque no dudó en dejar en claro su fanatismo por el equipo de Núñez, agregando la frase: "Yo soy de River".

Además de este enternecedor registro audiovisual, Sol compartió otro instante conmovedor en sus historias de 24 horas de la famosa red social de la camarita. En esa ocasión, se mostró besando la mano de Marco, expresando nostalgia por el rápido crecimiento de su hijo con la frase: "Basta de crecer".

Estos significativos posteos sobre su vida privada logró derretir a sus seguidores, quienes disfrutan de ver a la mediática en su rol de madre abocada a la crianza y al disfrute de su familia. La combinación de su carrera en televisión y su vida familiar es lo que mantiene a su comunidad conectada y expectante ante cada nueva publicación que comparte, donde se proyecta como una personalidad influyente en la web.

Sol Pérez y su hijo | Instagram

De esta manera, Sol Pérez aprovecha al máximo estos días de descanso en Miami junto a Guido Mazzoni y Marco, antes de regresar a sus compromisos laborales en El Noti de la Gente (Telefe). Sin embargo, sus publicaciones demuestran que los momentos más valiosos son aquellos que comparte con su familia, sobre todo, con los nuevos aprendizajes de su heredero que la tiene derretida de amor.

NB