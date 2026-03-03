Así es la habitación de Aitana, la hija de Cami Homs: el mueble funcional que se lleva todas las miradas

Cami Homs volvió a cautivar a sus seguidores con un tierno video donde muestra la habitación de su hija Aitana, fruto de su amor con José Sosa. Lo que más llamó la atención fue el mueble funcional que la modelo se encargó de compartir. Se trata de un mobiliario minimalista y práctico que se volvió esencial para su día a día.

Amplia y luminosa: Cami Homs mostró el cuarto de su hija Aitana

Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa, tiene una habitación que refleja un estilo delicado, luminoso y funcional, pensado al detalle. La influencer fue la encargada de subir un clip donde muestra el cuarto de su beba y el protagonista absoluto es una cómoda que se hace cambiador y permite organizar toda la indumentaria de su pequeña.

En su posteo de Instagram, Cami Homs expresa que "el mueble es súper funcional porque tiene ocho cajones espaciosos, una tapa que se puede sacar y usar en cualquier parte de la casa". El mismo se encuentra hecho en madera pintada de blanco, una estética minimalista que transmite calma y va en sintonía con la propiedad de la top model.

Cami Homs junto a su beba Aitana

Además, en el video se observa que las paredes de la habitación son blancas y posee amplios ventanales con cortinas de voile translúcidas que dejan pasar la luz natural durante el día. Esto permite que sea un espacio luminoso y de sensación de amplitud. Asimismo, el piso es claro y genera un clima sereno, ideal para el descanso de Aitana.

El mueble funcional y favorito de Cami Homs

Cerca del ventanal, se encuentra la cómoda de madera de líneas rectas y diseño moderno. Se trata de un mueble amplio, que no solo aporta gran capacidad de guardado sino que también cumple una doble función: sobre la superficie superior se puede instalar un cambiador con base acolchonada en tono beige.

El mueble funcional de Aitana, la hija de Cami Homs

El detalle personalizado para este elemento sumó ternura: un almohadón bordado con el nombre “Aitana” que descansa sobre el cambiador, aportando calidez al ambiente. A un costado, una bandeja organizadora de mimbre contiene pañales, cremas y pequeños accesorios, manteniendo todo al alcance de la mano pero con estética cuidada.

Este tipo de mueble funcional es una de las grandes tendencias en habitaciones infantiles actuales ya que permite optimizar el espacio, especialmente en cuartos donde se busca evitar la sobrecarga visual, y acompaña el crecimiento del niño, ya que una vez que el cambiador deja de usarse, la cómoda continúa siendo útil como espacio de guardado.

La elección de materiales y colores neutros también responde a una línea deco atemporal, que puede adaptarse con el paso del tiempo simplemente cambiando textiles o pequeños objetos decorativos. Esto permite que evolucionar sin necesidad de grandes reformas. En resumen, así es la habitación de Aitana, la hija Cami Homs, que se destaca por su mueble funcional. Este combina estética y practicidad en partes iguales, y se lleva todas las miradas.