La emotiva bienvenida de los hijos de Cami Homs y José Sosa a Aitana, su nueva hermanita

Desde el anuncio del embarazo hasta estos primeros días de vida con su beba, Cami Homs compartió con sus seguidores varios instantes que marcan este momento tan especial. Recientemente, publicó un carrusel de fotos que retratan a Aitana junto a distintos integrantes de la familia, mostrando cómo la recibieron con cariño en su casa, creando un ambiente cálido lleno de emoción y ternura.

José “El Principito” Sosa con la beba Aitana en un momento íntimo del hogar.

Las imágenes, captadas en la intimidad del hogar de Homs, incluyen postales de la recién nacida en brazos de sus hermanos y acompañada por gestos de afecto de toda la familia, un recuerdo que acompañan con sonrisas y miradas llenas de amor. Estos registros fueron compartidos por la modelo en su cuenta de Instagram, donde recibió una catarata de mensajes de cariño de parte de sus seguidores.

Hace apenas unos días, Homs también utilizó sus historias para contar cómo vive esta nueva etapa tras dar a luz, respondiendo a las consultas de sus seguidores sobre su estado de ánimo. “Me preguntan cómo estoy. ¡Feliz, ocupándome de esta bebita que nos tiene muertos de amor y de sus hermanitos… De a poquito apareciendo por acá. Gracias por sus miles de mensajes de amor”, escribió, dando cuenta de cómo transita la vida familiar en estos días.

Emotivo momento

Un momento que suma a su historia familiar

La llegada de Aitana representa un momento de unión para toda la pareja y su familia ensamblada. Cami es madre de Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con el futbolista Rodrigo De Paul, mientras que José “El Principito” Sosa es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina de una relación anterior. La incorporación de Aitana no solo amplió la familia, sino que también consolidó un vínculo humano y afectivo entre todos ellos, reflejado en las postales del recibimiento de la bebé.

Cami Homs junto a su hija Aitana durante el cálido recibimiento familiar.

En varias de las fotos, se observa a los hermanos de Aitana participando con entusiasmo de la bienvenida, emocionados por la llegada de su nueva hermanita. Una de las imágenes más tiernas muestra a los niños frente a un cartel con el nombre de la beba decorado con flores, un gesto que expresa el cariño con el que la familia integró a la recién nacida.

Este tipo de publicaciones íntimas contrastan con las usuales imágenes de glamour y producción que suelen compartirse en las redes de figuras públicas. Para Cami Homs, mostrar este tipo de imágenes representa no solo un registro de un momento importante de su vida, sino también una forma de compartir con su comunidad digital la realidad humana y afectiva detrás de un nacimiento familiar.

El proceso del embarazo y el nacimiento de Aitana

Apenas unas semanas atrás, la modelo había compartido otro álbum de fotos con escenas del parto y dio las gracias públicamente al equipo médico y a su pareja por acompañarla durante todo el camino. “Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada”, escribió junto a un carrusel de fotos que documentan momentos del trabajo de parto y el nacimiento.

Las hermanas de Aitana celebrando la llegada de su nueva hermanita

Ese posteo fue acompañado de agradecimientos dirigidos al equipo de profesionales que la asistieron desde el inicio del embarazo hasta su recuperación en casa, mostrando una visión de la maternidad que combina emoción, valentía y acompañamiento.

La beba Aitana nació el 27 de enero de 2026 en el Sanatorio Otamendi, tras un embarazo de 40 semanas completo, y desde entonces sus padres han ido compartiendo momentos significativos en sus redes sociales, generando reacciones de amor y felicitaciones entre sus seguidores.

Un nuevo capítulo en la vida de Cami Homs

Las publicaciones del recibimiento de Aitana así como las imágenes del parto generaron una enorme respuesta positiva en redes sociales, con miles de comentarios de cariño, buenos deseos y felicitaciones hacia Cami Homs, José Sosa y todos los miembros de la familia. Entre los comentarios se repiten mensajes de alegría y celebración por la llegada de la beba, con frases como “Qué bendición tan linda”, “Bienvenida princesita” o “Felicitaciones, familia hermosa”, palabras que dan cuenta del impacto que este momento tuvo en la comunidad virtual que sigue a la influencer.

Así, entre el amor de José Sosa, la llegada de Aitana y el recuerdo de un embarazo muy esperado, Cami Homs comparte una etapa íntima y feliz que hoy refleja en cada imagen familiar que decide mostrar.

