Luciano Castro fue uno de los protagonistas de las primeras polémicas del 2026. Su separación con Griselda Siciliani debido a las infidelidades cometidas de su parte generaron comentarios en contra de él y fuertes críticas de los usuarios de las redes sociales. Es por eso que una etapa complicada comenzó para él. A principios de febrero, decidió internarse en una clínica, sin dar detalles sobre las razones. Finalmente, y a casi cuatro semanas de su decisión, anunciaron que recibió el alta médica, pero continuará con el tratamiento.

Luciano Castro recibió el alta: cómo seguirá su tratamiento

Los escándalos alrededor de Luciano Castro lo pusieron en el ojo mediático de las críticas, que lo hicieron atravesar un difícil comienzo del 2026. Debido a esto, decidió internarse en una clínica de Buenos Aires, y mantenerse alejado de la mediatización. Durante sus semanas allí, mantuvo contacto con sus hijos y los medios de comunicación aseguraron que su estadía era flexible. Finalmente, en Lape Club Social (América), confirmaron que recibió el alta médica.

“Me dicen ‘alta transitoria y terapia ambulatoria’. Él estaría fuera de la clínica, pero continúa con la terapia. Tiene que ir y reportarse, para que le hagan un seguimiento. Si ellos ven que no está funcionando, obviamente tiene que volver a la internación”, explicó Paula Varela, sobre la investigación que hizo al respecto. De esta manera, aseguró que el actor ya se reencontró con los hijos y su familia. Por último, al revisar las razones, recordó la conversación que tuvieron cuando fue el pasacalles gate. “Cuando me lo encontré en Mar del Plata, me había pedido que no dijera nada, pero que se iba a internar por sus hijos”, expuso la periodista.

Una internación entre polémica y fotos filtradas

La separación de Griselda Siciliani y su intento de reconquista colocaron a Luciano Castro en el ojo de las críticas de los usuarios de las redes sociales. Esto llevó a que la polémica a su alrededor y su mala imagen creciera en los medios de comunicación, y optó por internarse para mejorar su estado de salud. Sin embargo, su ingreso voluntario a la clínica también dio de qué hablar, sobre todo tras la filtración de una fotografía, por parte de sus propios compañeros.

La foto filtrada de Luciano Castro

Finalmente, y tras semanas de lejanía mediática, Luciano Castro recibió el alta, pero continuará con el tratamiento. Si bien no debe quedarse dentro de la clínica, sus terapias continuarán y el seguimiento por parte de los médicos seguirá siendo constante. Por el momento, el actor o sus allegados no se pronunciaron al respecto, pero las redes sociales ya comenzaron a dejar sus comentarios y saludos para el galán de las novelas.

