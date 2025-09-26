Así es la habitación de Ema, la hija de Eugenia Tobal: moderna, acogedora y con temática

Eugenia Tobal decidió renovar la habitación de su hija Ema con una propuesta moderna, acogedora y con temática definida. La transformación fue realizada por ella misma, con elementos que tenía en casa y una intervención artística que suma color y personalidad. El resultado reflejó una mirada cercana a los gustos de la niña.

La increíble transformación que hizo Eugenia Tobal en el cuarto de su hija Ema

Eugenia Tobal compartió recientemente cómo quedó la habitación de su hija Ema luego de una transformación pensada y realizada por ella misma. El resultado se destacó por ser un espacio moderno, acogedor y con una temática definida, donde cada detalle refleja dedicación y los gustos de la niña.

Eugenia Tobal y Ema

A través de sus redes sociales, la actriz compartió un video donde se ve cada detalle de la nueva decoración del cuarto de su hija. En una de las paredes pintó un arcoíris en tonos rosa, verde y nude, acompañado por un sol y un corazón. La intervención fue hecha con los materiales que tenía en casa, en un proceso que combinó espontaneidad y creatividad.

Cuando terminó el mural, Eugenia Tobal colocó dos sillones individuales junto a una alfombra que acompaña la paleta de tonos pastel elegida. El conjunto generó un rincón cómodo para compartir momentos de lectura, juego o descanso. A su vez, la distribución del espacio permite que cada sector tenga una función clara.

Por otro lado, la actriz mostró el resto del cuarto de Ema, donde sus seguidores quedaron impactados por el piano en color marrón que se encuentra junto a la puerta. También hay juguetes organizados en distintos rincones y un pequeño espacio de maquillaje pensado para el juego. Cada elemento fue dispuesto de la mejor manera, generando un espacio acogedor.

Por su parte, Eugenia Tobal mostró el resultado con entusiasmo, destacando el proceso creativo que implicó intervenir el cuarto. La pintura mural, realizada por ella misma, es uno de los puntos centrales de la transformación. El arcoíris, el sol y el corazón funcionan como elementos decorativos y también como símbolos que acompañan a su hija en su crecimiento.

Emma, hija de Eugenia Tobal

“Hoy hice cambios!!!! SIEMPRE es bueno cambiar y animarse!!! Ema ama los arcoíris y acá le hice uno!!! Con esos colores que tenía en casa me puse a jugar un poco y así quedó”, escribió la actriz en su Instagram. El posteo rápidamente generó una ola de reacciones por parte de sus seguidores, quienes se emocionaron por la cara de Ema al ver su cuarto.

Eugenia Tobal y Ema

Eugenia Tobal mostró cómo fue el proceso de renovación del cuarto de su hija, con una propuesta que combina diseño actual y detalles personales. La habitación de Ema se transformó en un espacio moderno, acogedor y con temática, pensada para acompañar sus momentos de juego y descanso.

VDV