La reacción de Julieta Prandi tras la filtración de las fotos de Claudio Contardi en la cárcel

Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, tras una extensa causa judicial en la que se probó el grave daño causado a la salud mental de la víctima. La sentencia, dictada el pasado 13 de agosto, marcó un antes y un después en la vida de la modelo, que lo denunció y lo llevó a juicio.

Claudio Contardi en la cárcel

A poco más de 40 días de su detención, salieron a la luz las primeras imágenes de Contardi en la cárcel de Campana, donde permanece alojado. La difusión de las fotos generó gran repercusión mediática y en ese contexto se conoció también la reacción de Julieta Prandi, quien se comunicó con el programa LAM.

Las fotos en la cárcel Claudio Contardi en la cárcel

Durante la emisión de LAM, Ángel de Brito mostró por primera vez la imagen de Claudio Contardi tras las rejas. En la fotografía se lo ve esposado y caminando dentro del penal, cerca del patio. Según relató el panelista Pepe Ochoa, “en ese momento lo estaban trasladando dentro del penal y le pidieron que mire adelante porque siempre está con la cabeza agachada”.

Además, se dieron detalles de su estado actual. Pepe Ochoa sostuvo que el empresario “está deprimido porque su familia no lo visita y tampoco está comiendo”. En paralelo, se informó que Claudio Contardi solicitó la prisión domiciliaria argumentando que tiene un bebé a su cargo. Tras la exposición de las imágenes, en el piso de LAM se comentó cómo reaccionó Julieta Prandi al ver por primera vez la situación de su exmarido en la cárcel.

La reacción de Julieta Prandi

En LAM, Julieta Prandi se comunicó en vivo con Ángel de Brito para aclarar un punto del proceso judicial: le remarcó que su abogado, Javier Baños, sí litigó la cuestión vinculada al juicio por jurados.

Claudio Contardi en la cárcel

Más adelante, Yanina Latorre contó al aire que Julieta Prandi le había comentado que ella pidió que el juicio fuera por jurados, pero que Claudio Contardi se negó. En el mismo programa, Mauro Szeta explicó que esta modalidad podría haber resultado más beneficiosa para el acusado, ya que en un juicio por jurado se requiere la unanimidad de los doce integrantes para llegar a una condena.