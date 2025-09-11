Así quedó el jardín de Eugenia Tobal tras una increíble renovación

Eugenia Tobal mostró cómo quedó su jardín tras una increíble renovación que combinó materiales naturales, iluminación tenue y detalles pensados para el uso cotidiano. El espacio, que antes tenía un estilo más urbano, ahora se presenta con una estética cálida e integrada al entorno.

Eugenia Tobal compartió el resultado final de una transformación que modificó por completo el aspecto de su jardín. Con elementos naturales, nuevas texturas y una ambientación más orgánica, el espacio exterior de la casa de la actriz adquirió un estilo renovado que acompaña su amor por la naturaleza.

La actriz decidió intervenir el perímetro de su residencia que tenía altas paredes de concreto, sin grandes elementos decorativos ni vegetación. En el video que posteó en sus redes sociales, se puede apreciar un nuevo cerco de cañas de bambú, una elección que aporta textura y calidez. Según relató, encontró los paneles navegando por internet, contactó al proveedor, envió las medidas necesarias y coordinó la instalación.

En la misma línea, Eugenia Tobal reveló un detalle para que no se arruinen estos elementos naturales con el tiempo y que se mantengan en una superficie uniforme e integrada al espacio: “Con el tiempo, las que son verdes también se ponen marrones. Son cañas que las cortan justo en el nudo y eso sirve de tapón para que no entre agua. Están apoyadas y amuradas a la pared de atrás”.

A su vez, la actriz le explicó a sus seguidores que estos detalles son importantes para que el material pueda adaptarse al clima y al entorno. Además del cercado, la renovación incluyó la incorporación de artefactos de luz distribuidos en distintos puntos del jardín. Se trata de luminarias automáticas que se encienden al caer la noche, y que fueron elegidas por su diseño discreto y por la forma en que acompañan el estilo general del espacio. “¡Son de exterior y se prenden cuando se hace de noche!”, escribió.

Frente a las cañas de bambú, se pueden ver canteros de plantas que bordean la pared: “Arreglamos un poco el cantero con los agapanthus que ya tenía y agregamos unas espadas de San Jorge bordeando el Buda”. La selección vegetal fue pensada para reforzar el carácter natural del jardín, sin sobrecargar ni interrumpir la vista. Las especies elegidas se adaptan bien al clima y al uso cotidiano del espacio, y fueron ubicadas de forma lineal junto a las cañas.

Eugenia Tobal mostró el paso a paso de la transformación, desde la elección de los materiales hasta la instalación final. La renovación no implicó grandes obras ni cambios estructurales, sino decisiones puntuales que modificaron el carácter del jardín. El uso de cañas de bambú, la incorporación de plantas y la iluminación automática fueron suficientes para generar un nuevo estilo.

Eugenia Tobal mostró cómo quedó el jardín de su casa tras una increíble renovación que combinó materiales naturales, iluminación automática y detalles pensados para acompañar el uso cotidiano. La incorporación de cañas de bambú, canteros y artefactos de luz modificó el aspecto del espacio manteniendo la estética basada en la funcionalidad.

