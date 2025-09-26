La princesa Alexia de Holanda es una de las jóvenes más observadas por los usuarios de las redes sociales, dado su rol en la monarquía neerlandesa. Ella se encuentra lejos de la vida pública y de las responsabilidades reales que tiene su hermana Amalia, la heredera al trono, pero es protagonista de varios titulares de los medios de comunicación expertos. En las últimas horas, se dio a conocer un romance que la rodea, ya que fue vista en intimidad con un reconocido rapero de Países Bajos.

Princesa Alexia

¿Nuevo romance real? La princesa Alexia fue vista junto a un rapero y estallaron los rumores

La princesa Alexia protagonizó un picante rumor de romance en las últimas horas. Según reveló la revista holandesa Privé, la royal de 20 años se reunió junto a un amiga y un rapero reconocido del país en una terraza tras el Prinsjesdag, el Día del Príncipe. Evert Santegoeds, redactor jefe del medio, aseguró que la hija de Máxima Zorreguieta se marchó con él, a bordo de su auto de alta gama. El medio especialista explicó que se tendrían fotos del suceso, pero no se debieron publicar por la estricta norma en relación con la vida privada de los miembros de su familia real.

Princesa Alexia, Antoon

Rápidamente, las redes sociales salieron a dar su opinión y el nombre de Antoon, la promesa neerlandesa, se viralizó entre los usuarios. El artista de 24 años se interesó en la música desde joven, y, con el apoyo de sus padres, aprendió a tocar el piano y la batería, e ingresó en la prestigiosa academia Herman Brood, a la que el DJ Martin Garrix había asistido unos años antes. Rápidamente, se convirtió en uno de los músicos más escuchados por todos, centrándose en el HipHop, con inspiración en música de los 80s, e incluso llegó a cantar frente a los reyes de Países Bajos.

Desde el medio de comunicación especialista, aseguraron que se venía gestando la relación de a poco, ya que ellos se conocían desde antes, y que "algo lindo" se había formado. Ésta es la primera vez que se conoce algo íntimo de Alexia, quien se encuentra a días de arrancar un nuevo grado en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en el University College de Londres (UCL). Por el momento, la Casa Real decidió mantener el silencio.

Princesa Alexia, Antoon

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales se mostraron sorprendidos ante la noticia, pero expectantes de que se hiciera público su relación. Tanto Antoon como la princesa Alexia no dijeron nada al respecto, y el músico mantuvo sus redes sociales exclusivamente para mostrar su música. Esto no impidió que muchos comenzaran a dejar sus comentarios y diversos posteos, mientras buscan una foto que confirme su reunión.

A.E