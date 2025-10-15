Así está hoy Anton, el hijo de Celeste Cid y Michel Noher

Celeste Cid atraviesa un gran momento personal y profesional, y no dudó en celebrarlo rodeada de amor. El martes 14 de octubre su hijo Antón, fruto de su relación con Michel Noher, cumplió 9 años y la actriz organizó un festejo íntimo pero muy especial.

Así está hoy Antón, el hijo de Celeste Cid y Michel Noher

Fiel a su estilo, Celeste Cid eligió una celebración sencilla, pero con detalles cuidados: invitó al chef de su restaurante favorito para cocinar en casa y preparar un menú pensado especialmente para el pequeño. En sus redes sociales, compartió algunas postales del encuentro familiar y sorprendió a sus seguidores al revelar cómo creció el nene.

Celeste Cid con sus hijos André y Antón

Celeste suele compartir en sus redes distintos momentos junto a sus hijos y acompañarlos con frases llenas de ternura. En esta ocasión, publicó un video del festejo y escribió: “La cara de Antón cuando se enteró que vino a cocinar en su cumple su restaurant favorito”. El posteo rápidamente se llenó de comentarios de cariño y felicitaciones para el cumpleañero.

Antón nació el 14 de octubre de 2016 y fue fruto de la relación de la actriz con Michel Noher, que duró dos años. Lejos de la polémica, los actores siempre se mostraron unidos y preservando el bienestar del nene. En ese sentido, hace unos años, el artista dijo: "Los dos estamos presentes y tenemos ganas de brindarle lo mejor a Antón y mucho de eso tiene que ver con estar en contacto entre nosotros y pensar en su educación".

Michel Noher y Antón

Celeste Cid y sus dos hijos

Las vacaciones de Celeste Cid en Croacia

El festejo coincidió con el regreso de la actriz a Buenos Aires, luego de un romántico viaje por Europa con su pareja, el actor y guionista Santiago Korovsky. Juntos recorrieron Croacia, el país en el que nació la abuela de la artista, donde disfrutaron de paisajes soñados, recuerdos familiares y buena comida.

Celeste Cid y Santiago Korovsky en Croacia

De regreso en la Argentina, Celeste Cid retomó sus compromisos laborales y se muestra plena: disfrutando de su hijo, enamorada y enfocada en nuevos proyectos.