Celeste Cid celebró el 21 cumpleaños de su hijo, André, y sorprendió con su gran parecido

Celeste Cid no duda en incentivar a sus hijos a que cumplan sus sueños e interactúen lejos de la presión de los medios de comunicación. Sin embargo, André Horvilleur no dudó en insertarse en el mundo del arte, como sus papás lo hicieron. Este 2 de septiembre del 2025, el joven cumplió 21 años, y la actriz no dudó en dejarle un tierno mensaje por redes sociales, destacando sus talentos. En este contexto, los usuarios de las redes sociales se sorprendieron con el gran parecido físico que tienen.

Celeste Cid celebró el 21 cumpleaños de su hijo, André, con tiernas postales: su gran parecido

Celeste Cid y su hijo mayor, André, tienen una cercana relación madre e hijo. El joven mostró su interés por el mundo artístico, en el que pertenecen sus padres. Es así como heredó la pasión por la música de Emmanuel Horvilleur, y pero coincide con la actriz en su amor por la moda. Esto hizo que participaran en varias campañas juntos, que los mantenía aún más unidos. A pesar de que en sus redes sociales no comparten tantas imágenes con el otro, siempre destacan estos momentos emotivos para poder mostrarlo a sus seguidores.

Sin embargo, este 2 de septiembre, André cumple 21 años. Con una carrera musical en camino, video clips tendencia y una pasión por seguir en el arte, su mamá decidió hacerle un tierno homenaje a través de sus historias de Instagram. En el mismo, se destacaban varios momentos que vivieron juntos, y los usuarios de las redes sociales no tardaron en notar el gran parecido que cargaban. Si bien salieron juntos en ocasiones anteriores, los seguidores pudieron ver cómo fue creciendo el niño de la mano de su mamá, al igual que su físico.

“Felices 21, amor de mi vida, no hay felicidad más grande que ser tu mamá. Te amamos, desde que te conocí”, escribió en tres diferentes historias, donde realizó un collage con el correr del tiempo del joven. En todo momento, él se mostraba dispuesto frente a la cámara y actuando, como lo hace su mamá desde siempre. En una fotografía, donde sus rostros están juntos, se puede distinguir el parecido físico que ambos tienen, y que también comparten con el hijo menor de Celeste, Antón.

Celeste Cid es una de las actrices más importantes de la televisión argentina, y de las más familieras de todas. Sin dudarlo, comparte fotografías de sus hijos en los momentos más importantes y los impulsa a seguir sus sueños y disfrutando de la vida. André, su hijo mayor, optó por seguir el camino del arte, como sus padres, y acompaña a su mamá en su pasión fashionista. En su 21 cumpleaños, recibió un tierno saludo, que se volvió viral debido al parecido que carga con Celeste.

