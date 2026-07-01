Murió Santiago Ríos, actor de Los simuladores, Casados con hijos y ATAV

El actor y director Santiago Ríos murió este miércoles 1 de julio a los 70 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que lo despidió con un sentido comunicado en el que destacó su extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión.

"Nació en Paraná, provincia de Entre Ríos, el 15 de octubre de 1955. Falleció el 1 de julio de 2026. Despedimos al actor, director, dramaturgo y docente Santiago Ríos, quien desarrolló una extensa y sólida trayectoria en el teatro, el cine y la televisión", expresó la entidad, que también envió sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.

Santiago Ríos

Formado con referentes como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet, Ríos construyó una carrera de más de cuatro décadas en la actuación y también desarrolló una intensa labor como docente teatral. Afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1995, fue parte de decenas de producciones que lo convirtieron en un rostro habitual de la ficción argentina.

En televisión participó de recordados ciclos como Los simuladores, Tumberos, Son amores, Los Roldán, Casados con hijos, Casi ángeles, Patito Feo, Graduados, ATAV: Argentina, tierra de amor y venganza y, más recientemente, El mejor infarto de mi vida, además de numerosas series y programas que marcaron distintas épocas de la pantalla chica.

Su recorrido sobre los escenarios fue igualmente destacado. Integró elencos de obras como Los locos Addams, Rey Lear, Sinvergüenzas, Stefano, Filomena Marturano y La farsa de los ausentes, trabajando bajo la dirección de figuras como Norman Briski, Pompeyo Audivert, Agustín Alezzo, Rubén Szuchmacher y José María Muscari.

Santiago Ríos

En cine también dejó su huella con participaciones en películas como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta y Corazón iluminado, entre otras.

Con una carrera marcada por la versatilidad y el compromiso con el oficio, Santiago Ríos se convirtió en uno de esos actores capaces de transitar con la misma solvencia el teatro independiente, las grandes producciones comerciales y las ficciones más populares de la televisión argentina. Su partida deja un profundo pesar entre colegas y espectadores que lo acompañaron a lo largo de los años.