Así fue la infancia de Abel Pintos antes de convertirse en una estrella

Abel Pintos es uno de los cantantes argentinos más icónicos y reconocidos alrededor del mundo. Su apuesta por las baladas y el folklore lo llevaron a hacer crecer su estilo único, y marcar con un sello propio a la industria de la música. Desde conciertos en las ciudades más importantes, participaciones en shows de talentos y hasta el reconocimiento de grandes festivales, el artista dejó en claro que su pasión es más fuerte de lo que cualquiera se imagina.

Sin embargo, Abel Pintos fue uno de los pocos que comenzó a formar su carrera profesional desde pequeño. A pesar de su edad, cuando aún era un niño de 10 años, ya había empezado a llamar la atención de grandes músicos, que no dudaron en apadrinarlo y acompañarlo en los pasos más importantes. Esto se debe gracias a la crianza que tuvo en su casa, rodeado de música y de acompañamiento, que ahora él demuestra en sus hijos y en casa espectáculo que hace en el escenario.

Abel Pintos

La infancia de Abel Pintos: una crianza basada en la música

Abel Pintos nació el 11 de mayo de 1984 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, y debido al trabajo de sus padres, su infancia se dividió gran parte en Ingeniero White, aunque también tuvo momentos en la Patagonia, entre Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esto lo llevó a interiorizarse con sus raíces argentinas y a rodearse del talento que crece desde las entrañas de su país. Si bien mostró intereses en diversas artes, su círculo y su corazón lo guiaron por todo un camino que lo llevó a conectar con la música desde que era muy pequeño.

Lejos de la fama, sus padres hicieron que la crianza de Pintos sea rodeada de temas reconocidos que lo llevaron a inspirarse a escribir sus propias melodías. Durante su paso por Radahouse, el ciclo conducido por Agustín "Soy Rada" Aristarán, Abel reveló: “En mi primera infancia... mi mamá, que estaba en casa todo el día conmigo, escuchaba radio... por esa corriente me entraban todos los baladistas: Perales, Sergio Denis, ese tipo de baladistas. Después pasaba que mi papá volvía del trabajo y agarraba la guitarra, como muy terapéutico, y cantaba folclore”. Por su parte, sus hermanos Ariel y Andrés los hicieron inculcar más por el rock nacional, siendo grandes fanáticos.

Sin embargo, no fue hasta que se encontró con su musa inspiradora que decidió el género que quería seguir. Todo comenzó cuando fue con su madre a una disquería para comprar un cassette de Ignacio Copani, pero algo cambió por completo cuando escuchó Mercedes Sosa. "Me quedé muy acorde a lo que me pasó sensorialmente y le dije que no, que quería lo de la señora que cantaba. Mercedes me hizo conectar el estímulo con las emociones”, explicó en esa misma entrevista.

Abel Pintos en su juventud

Los primeros pasos de Abel Pintos en la música: desde joven se veía un futuro brillante

Su infancia rodeado de música lo llevó a explotar sus talentos desde pequeño. En el colegio, Abel Pintos se encargaba de cantar y exponer su amor por lo nacional en todos los actos que se realizaban. Con apenas 7 años, y ya viviendo en Buenos Aires, fue “descubierto” por Raúl Lavié, cuando se lo cruzó por casualidad y lo escuchó cantar un homenaje a José de San Martín en su escuela primaria. Sin dudarlo, el tanguero le dio una oportunidad a ese diamante en bruto, y se llevó un cassette grabado por él, convirtiéndose en el debut de Pintos.

El mismo empezó a circular hasta llegar a las manos de León Gieco, quien le dio su primera oportunidad arriba de un escenario de gran importancia. Con 13 años, Abel se encontraba en la Costa Argentina con la familia de un amigo. Mientras lo ayudaba en el trabajo, tuvo la posibilidad de ir hasta Córdoba para ser un invitado especial en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. El pequeño cantante no dudó en aceptar la oferta de su "padrino musical". Su interpretación se convirtió en uno de los momentos más importantes de esta fiesta, y es recordada por los organizadores más de 30 años después.

Tras haberse bajado del escenario, y bajo el cuidado de Gieco, quien lo apadrinó y le produjo su primer disco de estudio, lanzó su primer proyecto "Para cantar he nacido", y comenzó a ser contactado por grandes productoras, haciendo que su carrera profesional despegue. Desde ese momento, no dejó de subir en la escala de la industria musical, dejando en claro que su destino se encontraba en ese ámbito que lo crío desde que nació.

Abel Pintos

La actualidad de Abel Pintos: música, familia y mucho éxito

Abel Pintos consolidó su carrera como uno de los máximos referentes de la música argentina. En la actualidad, reparte sus semanas entre giras nacionales, lanzamientos discográficos, colaboraciones con nuevos artistas, su nueva faceta como productor musical y su rol como padrino de posibles futuros cantantes en el programa Es mi sueño (eltrece). Sin embargo, no duda en dejarse momentos especiales para vivir junto a su familia, lejos de la mediatización y la vorágine de Buenos Aires.

En Chaco, formó una sólida vida ensamblada junto a su esposa, Mora Calabrese, y sus tres hijos: Guillermina, la hija mayor de Mora a quien Abel adoptó afectivamente y cría como propia; Agustín, el primer hijo biológico de la pareja nacido en el año 2020; y la pequeña Rosario, quien completó el hogar con su nacimiento a mediados de 2024. Ellos también se rodean de música y diversión como lo hizo Pintos en su momento, pero también le suman una cuota de vida al aire libre y lejanía de las polémicas.

La familia de Abel Pintos

La infancia de Abel Pintos, rodeado de música, mudanzas y mucho apoyo familiar, lo convirtió en el gran cantante que representa a la Argentina en todo el mundo. Siempre pasional a su forma de ser, auténtico y con un show que enamora a todos sus seguidores, el artista sigue creciendo con el correr de los años, marcando su camino en la música, como lo hizo cuando aún era un niño.

A.E