El increíble video de Abel Pintos cantando en Cosquín a los 10 años que se volvió viral

Abel Pintos es uno de los cantantes más importantes de la Argentina. Su característico estilo acústico y su voz llamativa llevó a construir una comunidad de fanáticos que lo acompañan en todo momento, y a volverlo uno de los artistas más icónicos del país. En escenarios de todo el mundo, su nombre alcanzó grandes objetivos y sigue creciendo en la actualidad.

Sin embargo, hay espacios que uno nunca olvida, y que fueron los primeros pasos de una exitosa carrera. Esto mismo le pasa a Abel Pintos con el Festival Nacional de Folklore de Cosquín , un evento que le abrió las puertas cuando aún era un niño de 13 años y que le permitió crecer en su pasión. Entre apariciones sorpresa, canciones honoríficas y el amor de sus seguidores, la cuenta oficial del festival en redes sociales viralizó el primer video del cantante sobre su escenario, y emocionó a todos.

Abel Pintos

Los principios de Abel Pintos: un festival que se mantiene en el recuerdo

Abel Pintos encontró su pasión por la música desde que era un pequeño. A sus siete años, ya marcaba la diferencia en los actos escolares en Ingeniero White, Bahía Blanca, lugar donde nació. Desde esa edad, ya llamó la atención de grandes músicos que se volvieron sus mentores y referentes a lo largo de su vida, y que lo ayudaron a desplegar algunos de sus primeros proyectos, convirtiéndolos en el debut del joven artista. Tras cantar en un homenaje a José de San Martín en su escuela primaria, fue escuchado por Raúl Lavié, quien se volvió su primer padrino en la música y lo ayudó a dar sus primeros pasos.

Trabajando en el teatro de su localidad y tomando todo tipo de roles alrededor de la música, el niño se nutrió en su vocación que se sellaría a sus 13 años. Sus fanáticos aún recuerdan esa primera presentación en vivo en el Festival de Folklore de Cosquín, donde subió al escenario junto a León Gieco y marcó su presencia dentro de la industria artística. Desde ese momento, el cantante comenzó a crecer de manera constante y, a más de 25 años de aquel suceso, sigue siendo de los momentos más recordados de su carrera y de la historia del festival.

Abel Pintos en Cosquín Rock

A sus 13 años, Abel Pintos comenzó su carrera en el Cosquín: el video que se viralizó

A sus 13 años, Abel Pintos llamó la atención con su potente caudal de voz y su frescura en el escenario de uno de los cantantes más importantes de la historia Argentina: León Gieco. El artista no dudó en tomar a ese pequeño y ayudarlo a construir una carrera firme que continúa en la actualidad. Sin embargo, fue recién en 1998 cuando el público notaría la importancia del oriundo de Bahía Blanca. La edición 38º del Festival de Cosquín se llevaba a cabo en ese año, y se volvió uno de los más importantes cuando el público fue partícipe de uno de los eventos más importantes de la carrera de un artísta.

León Gieco decidió invitar a su joven compañero al escenario. Según contó el propio Pintos en una entrevista con La Voz, él se encontraba de vacaciones cuando recibió la noticia y, si bien había prometido volver con su amigo, su carrera desplegó gracias a ese momento. El público quedó fascinado por el talento de Abel, e incluso llegó a recibir una mención especial del festival de folklore por sus talentos.

“Todo era una diversión absoluta y esa es la impresión que yo guardo en lo más profundo de mi corazón. Gracias a Dios lo pude vivir con esa cuota enorme de inocencia, de otra manera hubiera sido una presión muy grande”, recordó en esa misma entrevista, a 25 años de ese suceso. Tras haberse bajado del escenario, y bajo el cuidado de Gieco, quien lo apadrinó y le produjo su primer disco de estudio, lanzó su primer proyecto "Para cantar he nacido" , y comenzó a ser contactado por grandes productoras, haciendo que su carrera profesional despegue.

El presente de Abel Pintos: entre escenarios y apadrinar nuevos artistas

La carrera profesional de Abel Pintos creció de manera constante, tras esa primera presentación en vivo, en la Plaza Próspero Molina de Córdoba. Se volvió uno de los artistas protagonistas de otras ediciones futuras, además de que comenzó a hacer shows solistas y giras alrededor del mundo. Al mismo tiempo que formaba su familia, el cantante hizo crecer su notoriedad, volviéndose uno de los íconos nacionales.

En el 2026, dio un giro en su carrera cuando se volvió mentor y apadrinó nuevos artistas, en el programa de eltrece Es mi sueño. Allí, aconseja y evalúa los nuevos talentos, con el conocimiento que ganó con el correr de los años. Es así como fusiona su despliegue en el escenario, con su relajada vida familiar y su trabajo como padrino de rookies en la música.

Abel Pintos en Es mi sueño

Abel Pintos es uno de los cantantes más importantes de la Argentina, diferenciándose por su carisma y su talento en la música. Desde festivales de renombre hasta giras internacionales solistas, el artista desplegó una carrera exitosa que sigue creciendo con el correr de los años, dejando canciones que son recordadas por todos y acumulando hitos de su vida. Sin embargo, sus fanáticos recuerdan ese primer Cosquín que le abrió las puertas e hizo que un joven de 13 años comenzara a vivir un sueño.

A.E