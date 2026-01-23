Abel Pintos: “Hace unos 10 años decidí cambiar mi forma de trabajar. Tuve que encontrar ese punto porque la pasaba mal”

Abel Pintos volvió a mostrar su costado más íntimo durante su paso por Nadie dice nada (Luzu TV), donde habló del detrás de escena de su reciente colaboración con el dúo ROZE, integrado por Rocco Gang y Treze YT, y, sobre todo, de un cambio profundo que hizo en su manera de grabar canciones. Una transformación que no fue técnica, sino emocional: aprender a cuidarse para no perder el disfrute de la música.

La charla giró en torno a cómo se gestó la colaboración, que llegó a él a través de Sony cuando, paradójicamente, había decidido tomarse un descanso de ese tipo de proyectos. “Estaba haciendo más colaboraciones que canciones mías”, contó Abel. Sin embargo, cuando escuchó el tema, entendió que valía la pena romper su propia regla. “La canción me conquistó”, resumió, destacando el trabajo previo que Rocco Gang y Treze YT hicieron para acercarse a su universo musical, mezclando cumbia con raíces más folklóricas.

Abel Pintos en Luzu.

Abel Pintos y el cambio que le devolvió el disfrute en el estudio

Pero el momento más revelador llegó cuando Abel explicó por qué hoy graba de una manera muy distinta a la de sus primeros discos. “Hace unos 10 años decidí cambiar mi forma de trabajar. Antes me obsesionaba con las tomas, con la perfección, y la pasaba mal en el estudio”, confesó. Para él, acostumbrado al contacto con el público, el estudio siempre fue un espacio incómodo. “Mi inspiración funciona mucho con la energía de la gente, no con un técnico mirándome fijo”, explicó.

Abel Pintos y ROZE

Por eso, hoy su método es simple y exigente a la vez: llega con la canción muy trabajada y se da apenas tres tomas para dejarlo todo. “Yo te voy a dar lo mejor de mí en tres tomas. Después hacé lo que puedas con eso”, suele avisar. Pasado ese límite, reconoce que entra en un estado mental que no lo ayuda ni a él ni a quienes trabajan con él. “Tuve que encontrar ese punto porque si no, no la pasaba bien, y lo que grabás queda para siempre”, reflexionó.

Abel Pintos, ROZE y una nueva generación enfocada en el trabajo

El cantante también fue autocrítico con sus primeros trabajos. Aunque valora el repertorio y las producciones, admite que recuerda el proceso como una verdadera tortura. Incluso relató una anécdota con su hermano, productor de uno de sus discos, que llegó a pedirle que se retirara del estudio cuando pretendía grabar palabra por palabra. “Ahí entendí que tenía que cambiar algo en mí”, recordó.

Lejos de mostrarse distante, Abel se mostró admirado por el foco y la disciplina de los integrantes de ROZE que, según dijo, están mucho más preparados para la vorágine actual de la industria. “Podrían estar en cualquiera, pero están súper enfocados”, destacó, valorando no solo el talento, sino la ética de trabajo. Entre risas, anécdotas y música en vivo, la entrevista dejó una certeza: después de tres décadas de carrera, Abel Pintos sigue reinventándose, no para sonar distinto, sino para vivir mejor lo que hace. Porque, como él mismo dejó claro, cuidar el proceso también es una forma de cuidar la canción.