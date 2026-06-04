Así es la mansión de Milagros Brito: escaleras de madera, deco moderna y ventanales

Las casas de las celebridades guardan sus momentos más íntimos y eligen los espacios perfectos para los eventos más importantes. Sin embargo, también se vuelven propiedades dignas de marcar tendencias y las mejores elecciones para desplegar su propio estilo en el diseño de interior. Milagros Brito lo sabe muy bien; al ser una de las empresarias inmobiliarias más importantes apunta a que su hogar distribuya el espacio para todos sus hijos, sin perder la modernidad que la caracteriza.

En varios posteos de las redes sociales y momentos importantes, la empresaria demostró cómo es la mansión donde ella y sus hijos, Santino, Delfina, Asia y Francesca, pasan los momentos de intimidad. Entre escaleras de madera, deco moderna y ventanales, se destaca un claro estilo industrial y un maximalismo personal que permite una explosión de colores entre los muebles de tonalidades neutras.

Milagros Brito y sus hijos

Así es la mansión de Milagros Brito

Milagros Brito es una reconocida empresaria inmobiliaria, que marca un estilo moderno en cada uno de los eventos y viajes que disfruta con sus seres queridos. Claramente, su mansión en Buenos Aires no iba a ser diferente a su personalidad, y en postales abrió las puertas a sus seguidores para que descubrieran el interior de su propiedad, donde cada uno de sus hijos puede disfrutar de su espacio y encontrarse en grandes living o habitaciones en común.

La residencia principal se encuentra en Zona Norte del Gran Buenos Aires, específicamente en el partido de Tigre. La misma se caracteriza por tener un estilo moderno, de amplios espacios, ideales para momentos familiares, donde la arquitectura dialoga de manera constante con la naturaleza del entorno para volverlo luminoso. Con este objetivo, se destacan grandes ventanales, mobiliaria industrial, y decoración de colores neutros, como el blanco o la madera. Con una combinación pensada en cada esquina, fusiona la tendencia del minimalismo con los recuerdos de su familia y los colores de detalles personales y artísticos.

La mansión de Milagros Brito

El estilo industrial y los detalles personales en la mansión de Milagros Brito

El estilo industrial en las casas de las celebridades es una nueva forma de lujo moderno que invita a jugar con algunos detalles de la arquitectura loft y los colores neutros del minimalismo. La mansión de Milagros Brito encuentra ese juego en sus portones corredizos de madera, ventanales black out, y mueblería con vidrios opacos que no llegan a convertir el espacio en uno puramente basado en el minimalismo. Por el contrario, le dejan el espacio a que agregados coloridos y los propios integrantes de la familia le den su toque cálido.

Si hay algo que destaca de la propiedad es la cantidad de cuadros de gran tamaño y colores se ven en el interior y exterior. Desde la ventana, no solo entra la luz natural, creando espacios luminosos, sino que además la vista árboleada juega con la sensación de vivir dentro de una jungla. Por otro lado, en todas las habitaciones, se ven cuadros contemporáneos y fashionistas, que marcan una línea basada en la moda que acompaña a sus hijas mujeres, y a su vida pública en eventos y pasarelas.

La mansión de Milagros Brito

De esta manera, Milagros Brito pensó en que sus hijos fueran parte no solo de las decisiones decorativas, sino también de espacios en común que cada uno pueda utilizar a su semejanza. Así mismo, creó lugares para entrenamiento deportivo o de yoga, una asignatura que todos buscan tener como rutina en su día a día. Grandes espejos en los pasillos o vestidores donde maquillarse y elegir sus atuendos también forman parte de esta idea que acompaña a la carrera de la moda que quiere seguir Delfina García Moritán.

La mansión de Milagros Brito

La mansión de Milagros Brito en Buenos Aires no es la única propiedad que tiene la empresaria. En Punta del Este, tiene una chacra de veraneo "Mamá Ganso", donde busca la relajación de su familia. Ambos espacios presentan diferentes estilos visuales y funcionalidades respecto a las rutinas del clan Brito-Garavaglia. Mientras que el refugio en Uruguay es un oasis de vacaciones y desconexión, utilizado principalmente en verano y fiestas de fin de año, su residencia principal en la Argentina se vuelve una casa activa y de uso diario, con un diseño moderno y optimizado para la logística familiar, el colegio de los chicos, el trabajo y la comodidad de la rutina.

Los seguidores de Milagros Brito no dudaron en destacar su mansión en Buenos Aires, encontrando una excelente fusión entre la modernidad, algunas características del minimalismo, el estilo industrial y la calidez que brinda la decoración colorida que sus hijos y ella misma impone en cada habitación. Con amplios espacios, mucha conexión con la naturaleza, pero la privacidad necesaria para todos los integrantes, la gran propiedad de la empresaria imobiliaria demuestra los talentos y el estilo de Brito para la decoración de interior, teniendo en cuenta la comodidad de todos los integrantes de su hogar.

A.E