Así es la casa de Araceli González estilo industrial elegante: grandes ventanales, combinación de texturas y colores

Araceli González sorprendió al mostrar cómo es su casa estilo industrial elegante, con grandes ventanales, combinación de texturas y colores que definen un espacio pensado para integrar luz y amplitud. El living se organiza con piezas centrales de cuero y madera, en una propuesta que transmite orden y continuidad. La estética se completa con detalles simples que refuerzan la coherencia del diseño con espacios abiertos y funcionales.

Grandes ventanales y combinación de texturas: La increíble casa estilo industrial elegante de Araceli González

Araceli Gonzáles presentó su casa con un estilo industrial elegante, donde los grandes ventanales y la mezcla de materiales marcan la identidad de los espacios. El living se destaca por un sillón de cuero y una mesa de madera que acompañan una decoración sobria y funcional. La integración de vidrio, metal y tonos neutros consolida un ambiente moderno y equilibrado.

Araceli González

En las últimas horas, la reconocida actriz compartió en sus redes sociales un video en el que anunciaba que asistirá junto a su hijo, Tomás Kirzner, al concierto de Ricardo Arjona. Más allá de la salida, lo que captó la atención de sus seguidores fue la decoración del espacio donde grabó el mensaje. Este sector reflejó la impronta personal y el cuidado al detalle que tuvo la artista para elegir el diseño de su propiedad.

Los grandes ventanales son uno de los rasgos más destacados de este ambiente. La luz natural ingresa de manera directa, generando amplitud y conexión con el exterior. Fuera se puede ver una pileta de gran tamaño con un jardín repleto de flores y árboles que completan a la perfección el ambiente. Estos detalles refuerzan la idea de Araceli González de continuidad con el interior, manteniendo una impronta elegante.

Pero el gran corazón de la casa sigue siendo el living, organizado alrededor de un sillón de cuero marrón como pieza central que marca el carácter del espacio. Frente a él, una mesa de centro de madera sostiene velas, bandejas y revistas. A un costado se aprecia un rack en el mismo tono junto con un televisor de gran tamaño, reforzando la practicidad y funcionalidad del espacio.

La decoración principal de la casa estilo industrial elegante de Araceli González

Uno de los detalles que más llamó la atención en la decoración de la casa de Araceli González fue la combinación de texturas de madera y cuero, logrando un equilibrio entre lo cálido y lo moderno. Cada detalle marca la intención de sostener la coherencia del estilo sin sobrecargar el espacio, respetando la simplicidad que caracteriza al diseño industrial. La elección de materiales y colores neutros reforzó la sensación de continuidad y de orden.

El living de Araceli González

Este sector de la propiedad también se destaca por su capacidad de conectarse con el exterior mientras está cerrado con grandes ventanales. Allí, cada objeto está ubicado para mantener la continuidad del estilo, reforzando la idea de un espacio integrado y funcional. El espacio se completa con lámparas colgantes y elementos decorativos que logran aportar carácter sin romper con la armonía visual del conjunto.

La propuesta se sostiene en la combinación de materiales y colores, transmitiendo una sensación de equilibrio en cada ambiente. La disposición de los objetos, desde los sillones hasta los accesorios, responde a un diseño pensado para resaltar la amplitud y la conexión entre interior y exterior. La casa de Araceli González se presenta como un ejemplo de estilo industrial elegante, donde cada detalle está pensado para integrar luz, amplitud y materiales en una propuesta ordenada.

El living de Araceli González

La atención de los seguidores de la artista se centró en este living que marca la personalidad de la modelo. Más allá del anuncio sobre el concierto, la casa se convirtió en protagonista, mostrando cómo la combinación de ventanales, texturas y colores puede definir un ambiente moderno y funcional. La elección de muebles, la disposición de los objetos y la integración de los espacios refuerzan una estética elegante que se percibe en el resto de la propiedad.

El living de Araceli González

Araceli González mostró cómo es su casa con un estilo industrial elegante, donde los grandes ventanales dominan los ambientes y permiten que la luz natural se convierta en protagonista. El living se organiza alrededor de un sillón de cuero marrón de líneas rectas, acompañado por una mesa de madera con objetos decorativos. La integración de vidrio, metal y madera consolida un estilo moderno que se percibe en toda la vivienda.

VDV