La difícil historia de Sofi Gonet, la Reini: de escapar de su ciudad a conquistar Telefe

En la recta final de MasterChef Celebrity, Sofía Gonet se consolidó como una de las grandes protagonistas de la edición. Con su estilo sin filtros y una personalidad arrolladora, la influencer logró ganarse un lugar entre los favoritos del público y llegar a la instancia decisiva del reality.

Sofí Gonet, La Reini

Pero detrás de la imagen de lujo, viajes y marcas exclusivas que muestra en redes, hay una historia mucho más compleja. Antes de convertirse en “La Reini”, Sofi Gonet atravesó momentos difíciles que marcaron su camino y que hoy le dan otro significado a su presente.

Una vida repleta de altos y bajos

En varias entrevistas, Sofía Gonet reveló que estaba destinada a la exposición desde muy chica: “Desde muy chica siempre sentí que de alguna manera me iba a hacer conocida. A mí toda la vida me gustó la atención, tipo ‘mírenme’… Me siento un poco arrogante al decirlo, pero es real”, recordó. Del mismo modo, reveló que su adolescencia estuvo lejos de ser tranquila. “Mi adolescencia fue muy conflictiva. Era muy rebelde nivel me escapaba de casa. Me mandé todas las cagadas que una persona puede mandar”, contó.



Sofí Gonet, La Reini

El punto más difícil llegó tiempo después, cuando quedó atrapada en una relación que la condicionó por completo: “Yo tenía una vida nefasta y era infeliz, estaba en una relación con una persona que me trataba mal, era muy celoso y yo dependía mucho, no solo económicamente, sino emocionalmente. Quería escapar y no sabía cómo”, reveló. En ese contexto, las redes sociales se convirtieron en su vía de escape. “Yo creo que me empoderó mucho empezar a compartir mi vida. Me animé a hablar, a contar y ver que mi voz tenía impacto”, explicó Sofi Gonet.

Su vida como figura pública

Con el crecimiento de su comunidad y las primeras oportunidades laborales, Sofía Gonet tomó una decisión clave: “Me separé, me mudé sola y fui creciendo cada vez más. Fue un cambio radical y tenía bastante pánico del futuro”, recordó sobre ese momento bisagra. A partir de ahí, construyó su identidad como “La Reini”, un personaje que inicialmente representaba todo lo que quería ser; sin embargo, con el tiempo, ese universo digital se volvió real.

Sofía Gonet, La Reini

Lejos de la ostentación vacía, Sofía Gonet también muestra una versión más introspectiva y consciente de su recorrido: “Estoy orgullosa de la evolución que tuve, verlo hoy y darme cuenta lo afortunada que soy”. Hoy, instalada en el mundo del espectáculo y con una final de MasterChef Celebrity por delante, la influencer no solo disfruta de su presente, sino que también representa una historia de transformación.