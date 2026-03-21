Sofi Gonet sorprendió con un sugerente video junto a Ian Lucas: "Me caso"

Sofi Gonet volvió a sacudir las redes sociales tras la final de MasterChef Celebrity (Telefe), pero esta vez por un detalle que no pasó inadvertido y que generó confusión entre sus seguidores. Luego de que Ian Lucas se consagrara campeón, la influencer compartió un video en TikTok que rápidamente se viralizó.

Sofi Gonet sorprendió con un sugerente video junto a Ian Lucas

En el clip, grabado en medio de la visita de Ian Lucas y Sofi Gonet a Cortá por Lozano (Telefe), se los ve a ambos muy cercanos, entre abrazos y risas, dejando en evidencia la complicidad que construyeron durante el certamen. En ese contexto distendido, La Reini miró a cámara, levantó su mano izquierda y señala el dedo anular, en un gesto que remite inmediatamente a un compromiso.

Ian Lucas y Sofi Gonet

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos interpretaron en un primer momento, no hay ningún anillo. El detalle que sí se alcanza a ver es la “H” que la propia Sofi Gonet lleva en ese dedo, un diseño que había mostrado anteriormente y que está vinculado a Homero Pettinato, su exnovio.

La confusión se potenció con la frase que acompaña el video: "Triste por perder, feliz porque me caso". Fiel a su estilo irónico, la influencer jugó con el doble sentido y con el contexto de la final, generando una catarata de reacciones y especulaciones en redes sociales.

Durante el clip, la influencer lució un outfit blanco de cuello halter que reforzó el tono nupcial del chiste, mientras que el youtuber apareció con un look relajado, todavía atravesado por la emoción del triunfo en MasterChef Celebrity. Esa combinación estética, sumada al gesto hacia el dedo, terminó de construir una escena que más de uno en TikTok interpretó como un anuncio real.

Tras el escándalo, Ian Lucas y Evangelina Anderson hicieron un pacto de silencio

En paralelo al revuelo que generó el video de Sofi Gonet, vuelve a tomar relevancia el conflicto mediático que tuvo como protagonistas a Ian Lucas y Evangelina Anderson tras su paso por MasterChef Celebrity Argentina.

Luego de semanas marcadas por versiones cruzadas, apariciones televisivas y una fuerte exposición en redes, ambos habrían optado por bajar el tono de la polémica. Según trascendió en Intrusos (América TV), los excompañeros del reality alcanzaron un acuerdo: no volver a hablar públicamente el uno del otro.

Ian Lucas y Evangelina Anderson

El conflicto escaló luego de que circularan imágenes y versiones sobre un vínculo que habría ido más allá que un affaire. Mientras la modelo buscó desdramatizar la situación y la definió como un juego, el youtuber dejó entrever una mirada distinta, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Con el paso de los días y el desgaste que implicó la exposición, ambos eligieron correrse del foco mediático. La decisión, que no habría sido cara a cara, responde también a la intención de ponerle un cierre a un episodio que los tuvo en el centro de la escena y que impactó especialmente en el influencer, poco habituado a este nivel de repercusión.