La romántica foto de Ian Lucas con Sofi Gonet tras el escándalo con Evangelina Anderson

A días de haber quedado en el centro de la polémica por su descargo contra Evangelina Anderson, Ian Lucas volvió a llamar la atención en redes sociales. Esta vez, el influencer sorprendió al compartir una imagen junto a Sofía “La Reini” Gonet que no pasó desapercibida.

Ian Lucas y Sofi Gonet

La romántica foto de Ian Lucas con Sofi Gonet

Ian Lucas sorprendió a sus seguidores con una foto, publicada en sus historias de Instagram, donde se mostró con Sofía "La Reini" Gonet abrazados y sonrientes. Pero lo que terminó de encender las especulaciones fue el detalle con el que acompañó la imagen: un corazón blanco. Un gesto simple, pero suficiente para que sus seguidores comenzaran a preguntarse si entre ellos hay algo más que una amistad.

Ian Lucas y Sofi Gonet

El posteo llegó en un momento particular, ya que hace apenas dos semanas el influencer había alimentado los rumores durante su paso por Los Mernoskettis, donde participó del juego "verdad o chupi". Allí, ante la pregunta directa de Fede Vigevani sobre si estaría con la finalista de MasterChef Celebrity, no dudó en responder: "Sí, unos besos le doy. Para joder, bol..., un ratito. Porque me llevo bien".

La frase, lejos de pasar inadvertida, se viralizó rápidamente y dejó abierta la puerta a múltiples interpretaciones sobre la naturaleza del vínculo entre ambos, quienes compartieron pantalla en Telefe durante casi un año.

La palabra de Evangelina Anderson tras el escándalo con Ian Lucas

Horas antes de la foto que publico Ian Lucas con Sofi Gonet, Evangelina Anderson rompió el silencio y dio su versión sobre el vínculo que mantuvo con el influencer. En una entrevista con Ángel de Brito en LAM (América TV), la modelo se sinceró y dio detalles del affaire.

La foto que se filtró de Ian Lucas y Evangelina Anderson

"Me obligan a blanquear algo que no es un romance ni una relación solo porque Ian necesitaba", expresó, ante la exposición que tuvo el tema. Además, cuestionó el accionar del youtuber tras hacerse pública la historia: "Mandó fotos y un comunicado cuando de mi parte no era la idea y lo hablamos. No se me respetó como mujer".

Tras ser condultada sobre si realmente se enamoró de Ian Lucas, la modelo fue determinante: "No me enamoré, ni él tampoco. Ojalá yo pudiera enamorar a la gente tan fácil". Y sobre los motivos que habrían llevado al influencer a hablar, agregó: "¿Por qué cuenta todo él? Porque se siente boludeado".

Ian Lucas y Evangelina Anderson

Por otra parte, la bailarina también dejó ver el impacto emocional que le generó la situación: "No me tocó mi autoestima, pero sí pasé por muchas emociones". Y, al recordar cómo terminó el vínculo con el influencer, sentenció: "Cuando ves que esa persona no es como pensabas, empezás a dudar de cómo percibir a las personas".