Así fue el primer día de clases de Anita García Moritán, la hija de Pampita y Roberto García Moritán

El inicio del ciclo lectivo siempre trae una mezcla de emoción y nervios, y esta vez fue el turno de Anita García Moritán. La hija de Pampita y Roberto García Moritán comenzó el jardín y sus padres compartieron algunos momentos de esa mañana tan especial. Con pollera azul, chomba blanca y el escudo del colegio en el pecho, la pequeña se mostró lista para dar este nuevo paso y las fotos rápidamente despertaron ternura en redes sociales.

Anita García Moritán y una mañana inolvidable

El empresario la llevó en brazos y también sobre sus hombros en el patio del colegio, en una postal que reflejó orgullo y emoción. Anita, atenta y serena, observaba el movimiento a su alrededor mientras otros chicos llegaban acompañados por sus familias. Roberto acompañó la foto con un emoji de cara con corazones, dejando en claro lo emocionante que fue el momento para él. El cielo abierto y el patio escolar completaron una escena típica de primer día.

Roberto García Moritán acompañó a Anita en su primer día

Anita García Moritán y el acompañamiento de sus padres

Pampita, por su parte, también compartió detalles desde sus historias. Mostró un video con los rótulos personalizados para los útiles de Anita García Moritán, cuidadosamente preparados con su nombre completo. Las etiquetas, en tonos rosa y rojo, incluían ilustraciones infantiles de animalitos —como ositos, ciervitos y zorritos— junto al nombre impreso en tipografía clara y prolija. Cada sticker estaba pensado para identificar cuadernos, carpetas y objetos personales, reflejando dedicación en cada detalle.

Aunque Pampita y Roberto García Moritán ya no son pareja, ambos se mostraron presentes en este momento clave para su hija. Cada uno desde su lugar, acompañaron el inicio escolar con gestos y mensajes cargados de cariño. La pequeña apareció tranquila y sonriente, sostenida por esa contención familiar que atraviesa los cambios. El primer día de clases marca el comienzo de nuevas rutinas, amistades y aprendizajes. Para Anita García Moritán, fue una jornada simple pero significativa, de esas que quedan grabadas en la memoria de la familia. Entre uniformes prolijos, útiles etiquetados y fotos espontáneas, comenzó oficialmente su camino escolar.