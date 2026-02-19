Pampita y Emilia Mernes lucieron el mismo maxi abrigo y marcaron la tendencia de la temporada

Los abrigos favoritos de las celebridades comenzaron a aparecer en algunos de sus posteos y se volvieron tendencia de la próxima temporada de la moda: el invierno del 2026. Camperas de pelo, tapados largos de estilo londinense, crop buzos de estampados y muchos más se pusieron en el centro de las conversaciones, gracias a que se volvieron protagonistas de algunos de los eventos donde las famosas los lucieron.

Sin embargo, hay uno que hizo coincidir a varias de ellas, y de diferentes estilos. Pampita y Emilia Mernes fueron las caras que impusieron el maxi abrigo total black de cuero, cada una marcando su búsqueda personal en sus atuendos. Los expertos fashionistas no tardaron en destacarlo y volverlo la tendencia de la temporada.

El tapado tendencia de Emilia Mernes y Pampita

El maxi abrigo tendencia de la temporada

1. Pampita: la influencia del tapado todo cuero

Durante el invierno del 2025, Pampita deslumbró con una búsqueda sensual del estilo business woman, para presentarse todas las noches en la conducción de Los 8 escalones. Es así como conjuntos oscuros se volvieron sus favoritos, y abrió una tendencia que se marcó fuerte para la temporada del 2026. Se trata de un tapado largo, pasando las rodillas pero sobre los tobillos, completamente de cuero. Esto le da un toque canchero a un look total black y elegante, perfecto para llamar la atención en la ciudad.

2. Emilia Mernes: estilo neoyorkino y perfecto para el Fashion Week

Durante su presencia en el NYC Fashion Week, Emilia Mernes mostró sus favoritos del invierno, en abrigos y conjuntos que mantenían la sensualidad y dulzura, con colores característicos de esta época. Es así como decidió alejarse de la elegancia de siempre, y apostó por un conjunto urbano y dark, y coincidió con Pampita al momento de marcar el tapado tendencia. Ella también eligió uno completamente de cuero, pero decidió marcar más su figura con el cinturón y unos tacos stiletto, que le daban un toque neoyorkino.

El tapado tendencia de Emilia Mernes

Los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en destacar a ambas celebridades y sus coincidencias en la moda, al momento de elegir el tapado tendencia de la temporada invernal 2026. Las bajas temperaturas le permiten a las famosas explorar nuevas maneras de enfrentar el frío, y Pampita y Emilia Mernes demostraron ser unas influencias en la moda de las más importantes de los últimos años. Es por eso que eligieron el total black y le dieron una vuelta de tuerca con el cuero, para dejar en claro cuáles son sus favoritos.

A.E