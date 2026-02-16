Año Nuevo Chino: 4 looks de Pampita total red para atraer la energía

El martes 17 de febrero, se celebra el Año Nuevo Chino y, en esta ocasión, será regido por el Caballo de Fuego, asociándose a la energía, la acción, la libertad y los cambios rápidos. Es por eso que varios especialistas apuntaron a que el color por excelencia para buscar los beneficios será el rojo. "El rojo representa la buena fortuna, la properidad y la protección. Usalo en prenda protagonista o cerca del rostro", explicó en uno de sus videos de Instagram la especialista Rafaela Rubin. Los fanáticos de la moda no tardaron en ir a la influencia más grande de tendencias y marcar los cuatro favoritos de los looks total red de Pampita.

El rojo, el color por excelencia del Año Nuevo Chino 2026

1. Pampita elige el vestido de playa ideal y elegante

Una de las tendencias del verano 2026 que Pampita dejó de sus días en Punta del Este, fue un espectacular vestido elegante e ideal para la playa. La modelo fusionó el corte largo hasta los tobillos y el color rojo, con la tela fresca que se utiliza para los atuendos. De esta manera, demostró una búsqueda de la energía de este nuevo año chino, perfecto para el verano argentino y las salidas relajadas con amigos y familia.

Pampita y el total red de playa

2. Un look de gala, al mejor estilo Pampita

Pampita es una de las modelos más hermosas a nivel internacional, lo que le permitió ser la cara de diversas marcas de ropa y viajar alrededor del mundo. Fue en uno de estos viajes donde se volvió furor en redes sociales al fusionar su sensualidad natural con un vestido de gala perfecto para llamar la atención. Se trataba de un strapless de corte sirena total red, con una bufanda de accesorio que caía por su espalda, marcando su figura.

Pampita y el total red de gala

3. Nocturno y con capucha: el vestido sensual de Pampita

Pampita no solo busca que sus looks sean timeless, sino que también llamen la atención y se vuelvan tendencia en cada evento en el que se presenta. Por eso, ella fue una de las que abrió las posibilidades de lucir capucha en los vestidos, dejando caer un aura misterioso y sensual a los mismos. Siguiendo con el color rojo, más tirando al bordó, optó por un vestido con cortes en los costados, haciendo que su figura se destaque. Para hacer que la capucha enganchada al look sea centro de atención, se la jugó por un peinado de estilo mojado, siguiendo con su búsqueda sirena.

Pampita y el total red sirena

4. Total sporty, el elegido de Pampita

No todos los looks deben ser vestidos casuales o de gala. Muchos fanáticos fashionistas también buscan marcar tendencia durante sus rutinas de gimnasio. Es por eso que Pampita se la jugó por un conjunto perfecto para hacer ejercicio, total red. De esta manera, la energía protectora del color la acompaña en sus rutinas cotidianas y al momento de enfrentarse a nuevos desafíos físicos.

Pampita y el total red sporty

Pampita abrió el Año Nuevo Chino con diversos looks total red, y las redes sociales no dudaron en marcar sus favoritos. Este 17 de febrero arranca un Nuevo Año Chino, que tiene su final el 5 de febrero de 2027. El fuego está intrínsecamente asociado al color rojo, y al ser un año con doble carga de esta energía, los expertos no dudaron en marcarlo como el color por excelencia para los atuendos en búsqueda de fortuna y protección.

A.E