Así son las vacaciones de Camila Galante y Leandro Paredes en Finlandia: paseos en trineo, clase de cocina y visita al verdadero papá Noel

Lejos del ruido y las obligaciones, Camila Galante y Leandro Paredes se mostraron relajados y felices, celebrando el presente que los encuentra nuevamente instalados en el país. Con la sensación de haber cerrado un ciclo importante, aprovecharon los días previos a las fiestas para regalarse un viaje inolvidable.

Camila Galante, Leandro Paredes y sus hijos

Después de once años en Europa, el regreso a la Argentina significó para ambos un cambio profundo. Así lo expresaron públicamente, destacando la alegría de volver a compartir el día a día con la familia y los amigos. En ese contexto emocional, Finlandia apareció como el destino ideal para combinar descanso, aventura y tiempo de calidad con sus hijos.

Vacaciones entre nieve, juegos y tradiciones

Desde sus redes sociales, Camila Galante compartió algunos de los momentos más especiales del viaje. La familia se sumergió en paisajes nevados, paseos en trineo y actividades pensadas para grandes y chicos. Uno de los momentos más destacados fue la visita al verdadero Papá Noel, una experiencia que convirtió el viaje en un recuerdo mágico para sus hijos.

Leandro Paredes y sus hijos

Además, tanto los chicos como Camila Galante y Leandro Paredes, disfrutaron de propuestas típicas del lugar, como una clase de cocina tradicional y largas caminatas por la nieve. También hubo tiempo para improvisar una fogata al aire libre, una postal que reflejó el espíritu cálido y familiar que atravesó toda la escapada.

El estilismo de Camila Galante en clave invernal

Incluso en un contexto de frío extremo, Camila Galante volvió a demostrar su impronta personal a la hora de vestirse. Para recorrer Finlandia, apostó por un estilismo invernal de estética sporty–chic, funcional pero con guiños de moda bien definidos. Eligió una base negra de inspiración deportiva, compuesta por prendas cómodas y modernas que acompañaron las actividades al aire libre. Como tercera pieza, sumó una campera acolchada que aportó abrigo y estructura, manteniendo una línea minimalista y urbana.

Camila Galante

El gran protagonista del look fue un sombrero de ala ancha con efecto piel, un accesorio que elevó el conjunto y le dio un aire fashionista, casi editorial. Completó el estilismo con botas de nieve forradas, pensadas para el clima extremo, logrando un equilibrio entre comodidad, tendencia y personalidad. El viaje a Finlandia de Camila Galante y Leandro Paredes se convirtió así en el reflejo perfecto de esta nueva etapa: una familia unida, disfrutando del presente y celebrando cada paso con calma, emoción y estilo