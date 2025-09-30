La esposa de Leandro Paredes, Camila Galante, reveló una pista del sexo del bebé que esperan Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Recientemente Oriana Sabatini y Paulo Dybala compartieron en sus redes sociales un tierno video anunciando que esperan su primer hijo, generando emoción entre sus seguidores. Camila Galante, esposa de Leandro Paredes y amiga cercana de Oriana, se mostró entusiasmada con la noticia y fue una de las primeras en reaccionar públicamente.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El posteo de la pareja incluye imágenes de distintos momentos, desde la ecografía hasta la emoción de ambos al escuchar los latidos del bebé por primera vez. La publicación refleja la alegría de la pareja a poco más de un año de su matrimonio, celebrado en julio de 2024, y rápidamente superó el millón de reproducciones.

El gesto de Camila Galante que no pasó desapercibido

La reacción de Camila Galante al embarazo de su amiga llamó la atención de los usuarios de redes sociales. La modelo compartió el video de Oriana Sabatini y Paulo Dybala con la frase: “Ay, por fin. Qué emoción tengo. Los amo”, acompañada de un moño rosa. Este detalle generó especulaciones entre los seguidores, quienes interpretaron que podría tratarse de una pista sobre el sexo del bebé que espera la pareja.

Camila Galante reveló una pista del género del bebé de Oriana y Paulo Dybala

El uso del moño rosa en el posteo de la esposa de Leandro Paredes se interpretó como un indicio de que el bebé podría ser una niña, aunque no hubo confirmación oficial por parte de Oriana o Paulo. La publicación fue recibida con comentarios de felicitaciones y buenos deseos por parte de familiares, amigos y seguidores.

El vínculo entre Oriana, Paulo, Camila y Leandro

La amistad entre Oriana Sabatini y Camila Galante se consolidó gracias a la cercanía de sus parejas, Paulo Dybala y Leandro Paredes, durante las concentraciones y viajes con la Selección Argentina. Ambas familias han compartido tiempo en Italia y se han convertido en una red de apoyo mutuo.

Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Camila Galante y Leandro Paredes

Su cercanía queda expuesta en mensajes públicos de afecto y en la presencia de cada familia en celebraciones y etapas significativas de la otra. La reacción de Camila Galante frente al anuncio de embarazo de Oriana Sabatini y Paulo Dybala es un ejemplo de la conexión y apoyo que mantienen entre sí.