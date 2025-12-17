Así es la casa de Sofía Gonet, la Reini, en Buenos Aires: moderna, de diseñador y cargada de su impronta

Sofía Gonet, la Reini, vive en una casa que se destaca por ser moderna, diseñada con estilo y cargada de su impronta. Cada ambiente refleja decisiones personales que convierten a la vivienda en un espacio único y lleno de detalles. La distribución y la elección de materiales muestran una búsqueda estética, mientras que los objetos decorativos refuerzan su identidad.

Sofía Gonet, la Reini, eligió para su hogar en Buenos Aires una propuesta moderna, de diseñador y marcada por su impronta. La vivienda combina funcionalidad y estética, con ambientes pensados para transmitir su personalidad en cada rincón. La integración de colores neutros, piezas de diseño y elementos artísticos aporta armonía y deja en claro sus gustos.

La reconocida influencer vive en un destacado departamento que refleja gran parte de su personalidad. Diseñada con detalles cuidados y cargada de detalles personales, la vivienda se presenta como un espacio que combina funcionalidad y estética. A través de distintos videos que suele compartir, se pueden apreciar rincones que muestran cómo cada ambiente fue pensado y decorado por ella misma.

Al ingresar, lo primero que se encuentra es un recibidor que Sofía Gonet decoró personalmente. Allí destaca un arrimo en hierro con mármol, sobre la cual dispuso velas, sahumerios y fragancias que aportan calidez. A un costado se ubica el comedor, donde la Reini eligió colocar una mesa de vidrio y sillas a juego, completando así el estilo moderno del ambiente.

En este contexto, la cocina mantiene una paleta de colores neutros, con predominio del blanco y el gris. Una barra divide el ambiente y lo conecta con el resto de la casa, aportando practicidad y continuidad visual. Aunque la participante de MasterChef Celebrity confesó que es el espacio al que menos uso le dio.

El living de la casa de Sofá Gonet se destaca por su impronta personal

Desde la cocina se accede a un patio interno que aporta aire fresco y naturaleza al departamento. Allí se encuentran plantas y un juego de silla y mesa exterior que la Reini incorporó como parte de la decoración. El espacio conecta la cocina y el resto de la propiedad, ofreciendo un espacio de transición que suma luminosidad y vida a la casa.

El living es uno de los ambientes que más le llaman la atención a los seguidores de Sofía Gonet. Allí se aprecian tres cuerpos en color nude, acompañado por dos sillones individuales en tono oscuro. La combinación se completa con una alfombra a juego y una mesa ratona que refuerza la estética moderna. En una de las paredes se encuentra un cuadro con una icónica fotografía de Marilyn Monroe, que aporta personalidad y un guiño artístico al espacio.

El cuarto mantiene la impronta personal de la artista, con detalles que reflejan su estilo y un amplio espacio de guardado en el placard que se convierte en uno de los puntos más destacados. El baño, en tonos blancos, cuenta con una ducha con mampara y una gran capacidad de almacenamiento, donde organiza tanto su maquillaje como sus cremas.

Sofía Gonet, la Reini, mostró su casa de Buenos Aires e impactó por su estilo moderno, de diseñador y cargado de su impronta. Cada ambiente refleja elecciones personales que van desde la decoración del recibidor hasta el living con detalles artísticos, conformando un hogar que combina funcionalidad y estética.

