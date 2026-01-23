Así son Yaco, India y Moro, los hijos de Facundo Arana y María Susini, que tienen una vida fuera de lo común

Facundo Arana y María Susini son padres de Indiana y de los mellizos, Yaco y Moro. A casi 20 años de relación, el actor y la modelo decidieron separarse en buenos términos, según revelaron en LAM, lo cual sorprendió en el mundo del espectáculo y en las redes sociales porque se mostraban como una de las parejas más consolidadas del ambiente.

Así están hoy Yaco, India y Moro, los hijos de Facundo Arana y María Susini

Durante casi dos décadas, Facundo Arana y María Susini lograron algo poco habitual en el mundo del espectáculo: mantener a sus hijos lejos de la exposición que implica sus carreras. India, Yaco y Moro crecieron con un particular cuidado de su intimidad, donde sus padres decidieron en qué revistas posar y qué momentos hacer público.

Sin embargo, en las últimas horas, los nombres de los jóvenes comenzaron a aparecer en las noticias a raíz de la reciente separación de la pareja. Aunque no fueron protagonistas directos, el interés mediático volvió a posarse sobre la familia, despertando curiosidad por cómo están hoy los hijos del artista y la conductora.

Facundo Arana y María Susini junto a sus hijos, India, Yaco y Moro

Hace algunos años, Facundo Arana y María Susini habían compartido de manera esporádica postales de la infancia de los chicos. Viajes, actividades al aire libre y momentos familiares formaron parte de esas imágenes cuidadas que mostraban una niñez feliz, siempre desde un lugar sin sobreexposición. Con el paso del tiempo y la llegada de la adolescencia, el perfil fue aún más bajo ya que ellos supieron respetar las decisiones de sus hijos.

Facundo Arana y María Susini junto a sus hijos, India, Yaco y Moro

Tanto India como los mellizos Yaco y Moro quedaron prácticamente fuera de las redes y de los medios, reforzando la decisión de preservar su privacidad en una etapa clave de sus vidas. La única foto reciente que permite ver cómo están actualmente es de diciembre pasado, durante la final del Abierto Argentino de Polo. En esa imagen, India, de 17 años, y los mellizos, de 16, aparecen acompañando a su madre en un evento público, con total naturalidad y lejos de poses forzadas.

María Susini junto a sus hijos, India, Yaco y Moro

En las fotos que compartió María Susini en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 100 mil seguidores, se los puede ver felices y relajados, con outfits súper cancheros que no pasaron desapercibidos. Jeans, prendas cómodas y un estilo descontracturado reflejaron una estética acorde a su edad y al lugar. India posa con una un top marrón con profundo escote y pantalón denim en gris batik. Sus hermanos optaron por piezas básicas como un suéter negro y una camisa blanca de lino.

María Susini junto a sus hijos, India, Yaco y Moro

Cómo es la educación de India, Yaco y Moro, los hijos de María Susini y Facundo Arana

Tiempo atrás, María Susini contó en una entrevista con Hola! Argentina que sus hijos no asisten al colegio pero que sí practican el homeschooling, una modalidad para quienes desean estudiar desde la comodidad de sus casas. Sin embargo, aclaró que “ellos están en el sistema escolar, de ninguna manera están afuera”. Además, aseguró que cuentan con el acompañamiento de tutores. Acerca de por qué escogieron este método poco tradicional, aseguró que tiene que ver con brindarles una educación personalizada que esté centrada en su desarrollo emocional.

“Fue una decisión muy pensada, que en este momento nos pareció que nos venía mejor como familia y que a ellos les venía mejor estar haciendo homeschooling. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un colegio, que hay una plataforma, que hay un tutor detrás… Es muy completo”, explicó. Así son Yaco, India y Moro, los hijos de Facundo Arana y María Susini, que tienen una vida fuera de lo común ya que, pese a crecer en una familia muy conocida del ambiente artístico, llevan un estilo de vida reservado y alejado de la exposición mediática.