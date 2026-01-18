Nequi Galotti marca tendencia con el traje de baño ideal para mujeres de 65+

Nequi Galotti vuelve a demostrar su elegancia y estilo, sin importar el contexto. Esta vez desde la costa atlántica, la modelo y empresaria eligió un traje de baño que reúne tres claves fundamentales para muchas mujeres: diseño inteligente, comodidad y sofisticación atemporal.

Nequi Galotti marca tendencia desde la playa

El modelo, de una sola pieza y en color negro, apuesta a una estética minimalista que nunca falla. El corte asimétrico, con un solo hombro y un delicado volado, suma movimiento y modernidad sin caer en excesos. Se trata de un recurso visual que estiliza la silueta y aporta interés al diseño.

Nequi Galotti marca tendencia en cualquier época del año.

Este tipo de traje de baño resulta ideal para mujeres de 65+ porque prioriza la estructura y el calce. La moldería acompaña el cuerpo con naturalidad, brinda contención y permite sentirse segura tanto en la playa como en la pileta. Lejos de los estampados estridentes o los cortes incómodos, el negro clásico se convierte en un aliado infalible: estiliza, es elegante y resiste el paso del tiempo y de las tendencias.

Nequi Galotti.

“Este traje de baño entero negro me conquistó. Súper original, con ese volado increíble que parece una prenda de vestir. Hay algo en la elegancia del entero que distingue, que te vuelve diferente, que te da ese no sé qué”, escribió en su cuenta de Instagram. En una publicación que se llenó de comentarios positivos y muestras de cariño, tal cual ocurre a diario en sus redes sociales.

De esta manera Nequi Galotti marca tendencia con un traje ideal que resulta ideal para mujeres de 65+. Una prenda que combina elegancia y estilo, lejos de colores estruendosos, con la sobriedad como punto central.