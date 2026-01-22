Tras 19 años en pareja, se separaron Facundo Arana y María Susini

Facundo Arana y María Susini se separaron después de 19 años juntos. El actor y la modelo, que tienen tres hijos en común, decidieron terminar la relación según confirmaron Ángel de Brito y Pepe Ochoa en LAM (América TV).

La noticia de la separación de Facundo Arana y María Susini sorprendió al mundo del espectáculo, sobre todo porque se trata de una de las parejas más queridas y reservadas del ambiente artístico. Según contó Pepe Ochoa al aire, la decisión llegó luego de varios intentos por seguir adelante como pareja. "Ellos se quieren mucho, intentaron continuar, pero hoy ya no funciona más como pareja", explicó el panelista, quien aseguró haber recopilado información tras conocer que la modelo habló del tema en distintos ámbitos.

Facundo Arana y María Susini

De acuerdo a su información, fue María Susini quien comenzó a manifestar puertas adentro que la relación había llegado a su fin, incluso durante un viaje reciente. A partir de esos comentarios, Pepe Ochoa empezó a seguir la pista de la separación, que finalmente se confirmó en las últimas horas. Si bien el amor se terminó, dejaron en claro que no hay conflictos ni escándalos entre ellos.

Tras revelar la ruptura, el periodista mencionó que actualmente Facundo Arana y María Susini se encuentran juntos en Mar del Plata. "Se muestran juntos porque no hay ningún problema", aclaró, remarcando que la prioridad de ambos es el bienestar de sus hijos: India, Yaco y Moro. La familia siempre se mostró muy unida y presente en eventos públicos, algo que hizo aún más inesperada la noticia.

Facundo Arana y María Susini junto a sus hijos

Ángel de Brito recordó que los rumores de crisis no son nuevos. El año pasado ya se había hablado de una posible separación, pero en aquel momento Facundo Arana los había desmentido. Incluso, cuando el actor visitó Bondi Live hacia fin de año, habló con total normalidad de su relación con su esposa y de la crianza de sus hijos, que hoy atraviesan la adolescencia.

María Susini y Facundo Arana

"Son parejas muy largas, con muchos años juntos, y es lógico que atraviesen crisis", reflexionaron en el panel de LAM. Por ahora, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas, y todo indica que manejarán este proceso con la misma discreción que caracterizó su historia de amor.