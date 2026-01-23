La relación de Facundo Arana y María Susini llegó a su fin, según revelaron en LAM. El actor y la modelo, quienes son padres de tres hijos en común, tomaron la decisión de seguir por diferentes caminos y ya se lo cuentan a sus seres queridos más cercanos. Por esta razón, la noticia trascendió y el ciclo de América TV brindaron los detalles.

Facundo Arana y María Susini decidieron separarse después de casi 20 años juntos y tres hijos en común, India, Yaco y Moro. El artista y la conductora fueron una de las parejas más consolidadas y queridas del ambiente artístico, y siempre se mantuvieron con bajo perfil. Por esta razón, en la noche del jueves 22 de enero, Pepe Ochoa, panelista de LAM, sorprendió al revelar que la pareja que se encuentra separada son ellos.

Además, contó que es algo que ya sabe su propio entorno y que por eso trascendió a los medios. Sin embargo, destacó que María Susini es quien habla más del tema. "Por eso llega la información. Incluso habló mucho del tema durante un viaje”, expresó el periodista. En este sentido, aseguró que Facundo Arana todavía se encuentra asimilando su presente personal y que prefiere ser más cauteloso: “Ella lo habla más que él, él está más reticente con esta situación”.

Por qué se separaron Facundo Arana y María Susini

Acerca de los motivos que llevaron a Facundo Arana y María Susini a divorciarse tras muchos años de relación, Pepe Ochoa contó que no estuvo marcada por conflictos graves ni terceros en discordia: “Ellos, obviamente, se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero hoy ya no funcionan como pareja”.

Además, aseguró que, pese a la ruptura, el vínculo entre ellos continúa siendo cordial. Tanto es así que esta semana se encuentran vacacionando en Mar del Plata con sus hijos en común. “Se muestran juntos porque no hay ningún problema, pero el amor se terminó”, explicó, destacando así que entre ellos prima el respeto y el cuidado familiar.

Si bien la noticia de la separación sorprendió en las redes sociales ya que se trata de dos personas que siempre mantuvieron total hermetismo sobre su matrimonio e intimidad, lo cierto es que los rumores de crisis ya habían circulado el año pasado. No obstante, en ese entonces Facundo Arana los había desmentido públicamente en su visita en el ciclo de streaming de Ángel de Brito en Bondi Live. En aquel momento, habló de María Susini y aseguró que estaba todo bien entre ellos, despejando así todo tipo de versión.

Ahora que, finalmente, se conoció que están separados queda claro que la decisión final fue un proceso y no una ruptura repentina. Asimismo, todo indica que la separación fue consecuencia del desgaste natural que puede atravesar una pareja con el paso del tiempo. Así, sin conflictos ni escándalos, el motivo de la separación de Facundo Arana y María Susini tiene que ver con cerrar una etapa desde el amor y el respeto, priorizando el bienestar de sus hijos y el buen vínculo que aún los une.