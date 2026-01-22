Así es la casa de Guillermina Valdés y sus hijos: naturaleza, pileta budista y minimalismo

Guillermina Valdés eligió un hogar donde naturaleza, pileta budista y minimalismo se combinan en equilibrio. Cada espacio refleja una propuesta sobria, con ambientes luminosos y detalles que acompañan la vida familiar. La residencia se integra con el entorno a través de ventanales amplios y una paleta clara que potencia la luz natural.

Guillermina Valdés comparte con sus hijos una casa donde se puede apreciar gran cantidad de plantas, una pileta budista y un diseño minimalista. La propiedad está ubicada en un entorno sereno, pensado para la convivencia y la conexión familiar. Los espacios abiertos, la presencia de madera y la disposición de los ambientes generan una atmósfera armónica.

La modelo mostró en reiteradas oportunidades distintas fotos de su hogar en redes sociales, donde cada espacio refleja su estilo personal. El blanco domina las paredes y se complementa con detalles en madera clara, lo que refuerza la sensación de amplitud y calma. Junto a sus hijos, disfruta del espacio con ambientes luminosos y un entorno natural.

El minimalismo es el eje central de la propuesta pensada por Guillermina Valdés. Los espacios se encuentran despejados, con pocos objetos y líneas simples que transmiten orden. La elección de muebles responde a un criterio práctico y estético, con piezas de diseño contemporáneo que se integran a la perfección.

La paleta cromática de la propiedad de la empresaria se mantiene neutra, con tonos claros que potencian la luminosidad. Este detalle, sumado a los grandes ventanales, permite que la vegetación interior cobre protagonismo, ya que las plantas están ubicadas estratégicamente en diferentes sectores de la casa.

La pileta budista se muestra como centro de calma en el jardín de Guillermina Valdés

Uno de los elementos más distintivos de la residencia de Guillermina Valdés es la pileta con detalles budistas ubicada en el jardín. Se trata de un espacio pensado para el descanso y la contemplación, rodeado de plantas y detalles que transmiten serenidad. Este sector se integra como punto de encuentro familiar y un lugar ideal para desconectar con la rutina diaria.

El diseño del área exterior mantiene la misma lógica minimalista que el interior. Los caminos de piedra, las especies vegetales y la disposición de los espacios abiertos refuerzan la idea de armonía. Allí, la actriz y sus hijos encuentran un entorno que invita al disfrute cotidiano y al contacto directo con la naturaleza.

Los espacios comunes, como el living y el comedor, se integran de manera fluida. La amplitud y la luminosidad favorecen la convivencia familiar y crean un entorno ideal para compartir momentos. Los dormitorios, por su parte, mantienen la misma estética sobria, con detalles minimalistas que priorizan el descanso y la tranquilidad.

Guillermina Valdés mostró cómo es la casa que comparte con sus hijos, un proyecto donde naturaleza, pileta budista y minimalismo se integran de manera constante. La propuesta se sostiene en ambientes abiertos, luminosos y rodeados de plantas, con detalles que refuerzan la conexión entre interior y exterior.

