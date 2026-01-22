Una psicóloga analiza el nuevo cruce de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Utilizan a las personas como un instrumento”

Una vez más, el WandaGate está que arde. Luego del testimonio de Wanda Nara en Intrusos (América TV) en el que aseguró que mantenía comunicación con Mauro Icardi, el jugador del Galatasaray estalló y realizó un extenso comunicado en su cuenta personal de Instagram negando absolutamente todas las afirmaciones de su exesposa. Sin embargo, la mediática empresaria prendió el ventilador y mostró las pruebas de su testimonio donde cada uno de los mensajes fue analizado en profundidad por los periodistas de espectáculos como así también por expertos en psicología que siguen de cerca este “psicochisme”.

El análisis del enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara fue abordada por un móvil del ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich donde habló de su vuelta a la soltería tras la ruptura sentimental con Martín Migueles, de las presuntas deudas millonarias en concepto de multas y del cumpleaños de su hija Francesca. Este último ítem desencadenó en la pregunta obligada de: cómo estaba su relación con Mauro Icardi.

Mauro Icardi y Wanda Nara | Instagram

La respuesta de la conductora de MasterChef fue concisa y contundente. Con el deportista tiene una comunicación fluida: “Hablamos lo necesario por las chicas”. Asimismo, afirmó poniendo como foco el bienestar de sus dos herederas mujeres: “Vamos a ser familia para siempre”. En búsqueda de generar un lazo cercano al que tiene hoy con Maxi López, la mayor de las hermanas Nara dejó en claro que estaban retomando el diálogo.

Mauro, en cambio, tomó muy mal estas afirmaciones y utilizó sus redes sociales para intentar desmentir a la madre de sus hijas, con un mensaje donde en reiteradas oportunidades destacó la presencia de Eugenia “La China” Suárez en su vida. Al parecer, el delantero solo intentó preservar su imagen y la de su novia, dejando en un segundo plano su rol como papá. En este contexto, una experta en psicología y lenguaje analizó su descargo mediante la comunicación escrita, donde destacó ciertos rasgos "narcisistas".

Mauro Icardi y Wanda Nara, análisis psicológico | Instagram

Una experta analizó los mensajes de Mauro Icardi y Wanda Nara: el “psicochisme”

La psicóloga Flor Rodríguez sigue de cerca el WandaGate y, cada vez que hay un estallido mediático, utiliza sus herramientas del psicoanálisis para intentar detectar patrones de conducta y llegar a una breve conclusión sobre las acciones humanas. Por esta razón, en su cuenta de Instagram, recurrió al plano psicológico para explicar cómo se puede interpretar las palabras de Mauro Icardi y de Wanda Nara. Tras compartir varias capturas del caso, publicó un descargo en el que escribió: “Repitan conmigo: No se puede COpaternar con un narcisistx”, comenzó diciendo tajante.

Para ella, una persona con este diagnóstico es incapaz de sentir empatía por la otra persona ya que utilizan la manipulación para mantener el control y el poder. “Porque no se enfocan en la crianza. Solo buscan ejercer poder. Utilizan a las personas como un instrumento”, disparó tajante dejando en claro que nuevamente el jugador corrió el foco de sus hijas para entrar en terreno de conflicto con su ex.

Wanda Nara y Mauro Icardi | Instagram

Para la experta en la mente humana y en los comportamientos del ser humano, aquellos sujetos que ejercen este tipo de conductas pueden hasta incluso “utilizar” a sus seres queridos para perjudicar a un otro. “Y pueden utilizar a los hijos también para ese mismo fin”.

En otras palabras, “Generar intimidad en un vínculo, es una amenaza para ellos, porque implica dejar de lado sus ´máscaras´ y mostrarse tal cual son”. Finalmente resaltó la idea de que en este vínculo de padres separados uno de los dos opera desde el “control”: “Sólo saben vincularse desde el control, no desde el amor. Y cuando su imagen se ve afectada, la ira narcisisrx explota y no les importa el daño. Saben que dañan y lo hacen peor”.

Mauro Icardi y Wanda Nara, análisis psicológico

De esta manera, lo que Wanda Nara y Mauro Icardi exponen en redes sociales queda no sólo en el culebrón del momento para quienes encuentran en el espectáculo un entretenimiento, sino que desde la psicología este es un terreno fértil para analizar en detalle los comportamientos humanos y evaluar ciertas patologías y trastornos que manifiestan los famosos cada vez que aparecen de manera pública. En el caso de la Licenciada Flor Rodríguez, ayuda a sus seguidores a entender patrones de conductas e identificar ciertos perfiles con el fin de brindar herramientas para generar relaciones sanas a través del "psicochisme".

NB