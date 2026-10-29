De Pampita y Laurita Fernández a Eva De Dominici y Monna Antonópulos: los mejores looks de la noche de Karl Lagerfeld en Buenos Aires

El negro, las texturas y los accesorios protagonistas marcaron los looks de las famosas que se reunieron en una nueva cita con la moda en Buenos Aires. Pampita, Laurita Fernández, Eva de Dominici, y Monna Antonópulos fueron algunas de las figuras que desplegaron sus apuestas de estilo, con elecciones que combinaron clásicos del guardarropa, guiños rockeros y detalles ligados al universo de Karl Lagerfeld.

La ocasión fue la apertura de la primera tienda de Karl Lagerfeld en la Argentina, ubicada en Unicenter Shopping. Para celebrarlo, la firma organizó un evento exclusivo el miércoles 28 de octubre, con una alfombra rosa y una ambientación inspirada en From Paris With Love, su campaña más reciente. Las instalaciones incluyeron juegos de luces y una máquina de garra, en una propuesta que también recuperó referencias al imaginario del diseñador alemán, entre ellas Choupette, su gata.

Eva De Dominici, Pampita, Daniela Urzi y Sofía Zámolo en la noche de Karl Lagerfeld en Buenos Aires.

Los mejores looks de la noche de Karl Lagerfeld en Buenos Aires

Pampita eligió un estilismo en clave rock chic, con una campera negra de efecto cuero, solapas amplias y cierre metálico asimétrico. Debajo llevó una remera blanca de cuello redondo, que aportó un contraste clásico, mientras que la falda negra plisada de largo midi sumó movimiento y un detalle distintivo: la firma "Karl", estampada en blanco con tipografía manuscrita sobre el ruedo.

Los accesorios también tuvieron protagonismo. La modelo sumó sandalias negras de tiras finas y pulsera al tobillo, junto con una cartera pequeña de formato semicircular y un segundo bolso estructurado, con ribetes en rosa. Para completar el conjunto, llevó un minibolso negro con la figura del diseñador alemán, otro guiño al universo de la Maison.

Los looks de Laurita Fernández, Monna Antonópulos y Pampita.

Eva de Dominici optó por un diseño de inspiración tuxedo, con un traje negro de dos piezas compuesto por un saco entallado de solapas de clásicas y un pantalón recto de largo al tobillo. El detalle que concentró la atención fue una blusa blanca con un lazo de gran tamaño anudado al cuello, cuyos extremos caían sobre el torso y generaban un contraste marcado con la sastrería oscura.

La actriz completó el conjunto con sandalias negras de taco alto, tiras finas y apliques metálicos dorados en la zona del empeine. Como accesorio, eligió una mini cartera rígida blanca, que retomó el tono de la blusa y reforzó el juego de contrastes. Además, llevó el pelo recogido en una cola alta y tirante, con raya al medio, y un maquillaje de ojos delineados en negro que aportó definición a la mirada.

Eva De Dominici, Fabián Medina Flores y Cami Di Laudo, presentes en la apertura de la boutique.

Laurita Fernández apostó por un look que combinó prendas informales con accesorios de impronta rockera. La conductora eligió una remera negra de manga corta con una ilustración de Karl Lagerfeld junto a Choupette, su famosa gata, ambos representados con anteojos oscuros. Cabe mencionar que la estampa tomó relevancia porque el animal se convirtió en una figura emblemática del universo personal del diseñador alemán y llegó a ser considerada heredera de su fortuna.

Para completar el conjunto, sumó una minifalda plisada en blanco y negro, con un estampado de imágenes y referencias gráficas, que llevó con un cinturón negro de hebilla metálica. Las medias negras translúcidas con diseño floral aportaron textura, mientras que los botinetas negros de punta afinada reforzaron el costado rockero de la propuesta. Llevó el pelo suelto, con raya al medio y ondas suaves, y eligió labios rojos como punto de color.

Sofía Zámolo, Cami Vidalle, Flor Capuano y Ángelo Mutti.

Monna Antonópulos brilló con un conjunto de contrastes clásicos, con una blusa negra de mangas largas, cuello con lazo y bajo asimétrico, que llevó por fuera del pantalón. Sobre los hombros sumó una capa corta negra, abierta al frente y con tiras blancas que recorren los bordes y llevan el nombre del artista alemán estampado en negro.

La actriz completó el estilismo con un pantalón blanco de tiro alto y piernas anchas, de caída recta hasta el calzado, que equilibró el volumen de las prendas superiores. Los zapatos negros en punta, de líneas simples, mantuvieron la continuidad cromática del look. Para el beauty look, llevó el pelo corto con textura y flequillo desmechado, mientras que el maquillaje natural dejó el protagonismo en la combinación de blanco y negro y en los detalles de la capa.

Las famosas se reunieron en una noche en la que la moda y el estilo fueron protagonistas.

La apertura de la primera boutique de Karl Lagerfeld en el país fue la excusa para reunir a figuras del espectáculo y la moda en una noche atravesada por el legado del diseñador alemán. Entre los guiños a su universo creativo, también hubo referencias a Choupette, su gata, que trascendió el ámbito personal para convertirse en uno de los íconos más reconocibles de su historia. Así, la firma celebró su llegada al mercado argentino con una propuesta que combinó moda, diseño y algunos de los símbolos que marcaron la identidad de Lagerfeld.

Fotos: Diez Punto Cero Comunicación