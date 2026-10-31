El look matchy-matchy de Pampita y Anita García Moritán para Halloween: total black, arañas y brillos estratégicos

Pampita y Anita García Moritán celebraron Halloween con dos looks coordinados, unidos por el negro y diferenciados por sus accesorios. La modelo eligió un vestido largo de apariencia aterciopelada y cuernos oscuros, mientras su hija lució una pollera vaporosa, una telaraña roja y un tocado de araña.

Las imágenes permiten observar las prendas desde varios ángulos, con retratos tomados en un parque y frente a una fachada blanca. Los adornos aportaron el carácter festivo: ella prefirió un diseño sobrio y la niña sumó motivos brillantes. No necesitaron llevar disfraces idénticos, ya que compartieron una gama cromática y sumaron recursos propios de cada propuesta.

El disfraz de Anita García Moritán para Halloween

Anita García Moritán llevó un vestido negro de breteles finos, cuerpo entallado y pollera amplia de tul superpuesto. En la primera toma camina de espaldas por el césped, con el cabello suelto y una calabaza naranja en la mano. En la secuencia, la falda se abre con sus pasos, dejando apreciar el volumen del tejido y el movimiento del conjunto.

Anita García Moritán lució un vestido negro de tul y llevó una calabaza naranja para recolectar golosinas

De frente se distingue una telaraña rojiza bordada sobre el pecho, con pequeños destellos y una figura arácnida cerca del borde inferior. Los tirantes incorporan brillos discretos, que acompañan el dibujo sin desplazarlo. Los encuadres cercanos permiten reconocer las terminaciones de la prenda, cuyo contraste más marcado está entre el fondo oscuro y el motivo central.

Para juntar golosinas eligió un balde naranja con forma de calabaza, decorado con los ojos y la boca característicos de Halloween. En una escena se observan caramelos en su interior y la pequeña acerca una mano a los labios. Completó el atuendo con medias y zapatos negros, que acompañaron la vestimenta durante la caminata. El complemento principal fue una vincha con una araña tridimensional sobre un moño de tul rojo y negro. A su vez, sus patas rojizas sobresalen entre las capas brillantes, mientras el accesorio se apoya sobre el pelo largo.

Los detalles rojos del vestido, la vincha con araña y el recipiente para golosinas completaron la caracterización.

Los primeros planos muestran cómo luce el accesorio de perfil y en una toma frontal. En la secuencias, la pequeña dirige la mirada hacia distintos lados y el moño queda especialmente visible sobre la cabeza. Las transparencias de la tela y los reflejos del brillo resaltan en estas fotografías, donde también se aprecia la manera en que la pieza se integra a su peinado.

El paseo transcurrió entre senderos de ladrillo, árboles y amplias zonas de césped. En algunas postales sostiene el recipiente; en otras, se detiene ante la cámara. La alternancia entre planos enteros y acercamientos permite apreciar tanto el movimiento de la falda como las terminaciones de la parte superior, con el espacio verde como escenario.

Este conjunto es distinto del que utilizó en otra salida para pedir dulces. En aquellas postales, llevaba mangas largas y una pollera de tul. Ahora, en comparativa, se destacan los tirantes, la telaraña roja y la vincha arácnida, elementos que identifican este segundo estilismo de la celebración.

La vincha de Anita García Moritán combinó una araña negra con tul rojo, negro y pequeños destellos.

El total black de Pampita y la combinación con su hija

Pampita optó por una prenda de tono oscuro y textura similar al terciopelo, con mangas largas, corte ajustado y sin estampados. Sumó una vincha con cuernos negros, el detalle que identificó la caracterización de su disfraz en homenaje al personaje de Maléfica. Llevó la melena suelta sobre los hombros, mientras que los labios rojos y el calzado cerrado completaron la combinación.

Las diferencias entre madre e hija se perciben en las siluetas. La adulta llevó líneas simples y una superficie uniforme, en comparación con el volumen del diseño infantil y el bordado del corpiño. El color funcionó como nexo y los tocados marcaron la diferencia, con una pieza de cuernos y otra inspirada en una araña. Ante una pared blanca posaron tomadas de la mano. En las fotografías, la pequeña levantó su calabaza y extendió una pierna, con la modelo sonriente a su lado. Después, la conductora se agachó para abrazarla y ambas miraron a cámara.

Pampita y Anita García Moritán coordinaron sus looks oscuros con accesorios inspirados en Halloween.

El calzado de la madre presenta pequeños apliques brillantes, visibles en las correas, sin distraer de la textura del vestido. El maquillaje de labios rojos agrega un acento de color y el peinado natural deja visible el tocado, por lo que el conjunto mantiene un acabado más sencillo que el de su hija, con menos ornamentación sobre la ropa.

No es la primera ocasión en que eligen una temática conjunta. En 2025, recrearon a personajes de la familia Addams: una se vistió como Morticia y la otra como Merlina. Esta vez prefirieron caracterizaciones sin un personaje específico, aunque conservaron la costumbre de coordinar el vestuario para Halloween.

Las últimas tomas la muestran junto a una pared clara. Primero sostiene el balde con los brazos flexionados y, luego, lo levanta mientras inclina el cuerpo. Los planos permiten ver la vestimenta completa, incluido el bordado del pecho, la caída de la falda y los zapatos, con una perspectiva distinta de la caminata por el jardín.

Anita García Moritán posó con su vestido de telarañas rojas y levantó la calabaza naranja que llevó para juntar golosinas.

Las fotos de Pampita y Anita García Moritán reúnen distintos instantes de la celebración, desde la recorrida por el espacio verde hasta los retratos ante la fachada. La imagen en la que aparecen abrazadas concentra el momento compartido, después de una jornada en la que ambas eligieron disfraces relacionados por el color, con una identidad propia en cada caso.