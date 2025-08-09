El abogado de Julieta Prandi reveló por qué piden 50 años de cárcel para Claudio Contardi: "Es incapaz de reinsertarse"

Dentro de poco se va a saber el veredicto en el juicio que Julieta Prandi le inició a su expareja, Claudio Contardi, por abuso sexual agravado y violencia de género, por este motivo, su abogado, Javier Baños, detalló en una nota que otorgó a TN los motivos por los que pidieron una condena ejemplar. La audiencia final será el próximo miércoles y se espera que el caso tenga un gran impacto público.

“El relato de Julieta no tiene fisuras. Esto está comprobado por prueba pericial y pericias psicológicas y psiquiátricas”, afirmó Baños, quien aseguró que la actriz fue víctima de relaciones no consentidas y de un patrón de violencia sostenido. “Julieta Prandi fue obligada a tener relaciones con este sujeto sin su consentimiento”, remarcó el letrado.

Por qué Julieta Prandi pide 50 años de cárcel para Claudio Contardi

Si bien el tribunal rechazó el pedido de prisión preventiva para Claudio Contardi, sí dispuso medidas de protección: prohibición de acercamiento de 300 metros, retención del pasaporte y resguardo del cuidado personal de Prandi y de su círculo íntimo. “(Contardi) es incapaz de reinsertarse en la sociedad. Pedimos una condena justa”, sentenció Baños, al confirmar que solicitaron 50 años de cárcel.

Julieta Prandi y Claudio Contardi

La última audiencia dejó momentos de alta tensión. Tras dar sus palabras finales el viernes, Julieta Prandi rompió en llanto y debió ser asistida por un médico en la sala. Luego, presentó un escrito a través de su equipo legal solicitando una custodia policial fija en su domicilio durante las 24 horas, un botón antipánico y un patrullero que escolte a sus padres hasta Pinamar, donde viven.

“Hasta que estas dos cosas no se resuelvan, dice que no se irá”, señalaron fuentes judiciales. En su presentación, la actriz apeló a la Ley de Víctimas para salvaguardar su integridad física y la de su familia. Finalmente, la Justicia accedió a todos los pedidos y dispuso que las medidas se mantengan hasta el dictado del veredicto.

Julieta Prandi y Claudio Contardi

El miércoles será un día clave: se conocerá la sentencia contra Claudio Contardi que podría marcar un precedente en casos de abuso sexual agravado y violencia de género. Mientras tanto, Julieta Prandi se mantiene bajo estrictas medidas de seguridad, acompañada por sus abogados y sus seres queridos.

AM