Ayelén Paleo, de su polémico romance con Santiago Bal a tener una madre acusada de trata de personas

Ayelén Paleo conoció la exposición mediática desde muy joven. Durante los años 2000 debutó en el teatro de revistas y alcanzó gran popularidad en Bailando por un sueño, lo que la convirtió en una figura habitual en televisión. Sin embargo, su irrupción estuvo marcada por la polémica: en 2011 fue señalada como la tercera en discordia en el matrimonio de Carmen Barbieri y Santiago Bal, pareja que se separó tras 26 años. Aunque Paleo siempre negó haber mantenido un romance con el director teatral, el episodio se transformó en uno de los escándalos más resonantes de la farándula por aquellos tiempos.

En medio de esa tormenta, la bailarina sostenía haber sido etiquetada como “la mala de la película”. Años después, en entrevistas, reconoció: “Yo era muy chica y hoy lo veo con otra madurez. Sufrí mucho, pero logré revertir esa situación”. Con el tiempo, buscó alejarse de la confrontación y enfocarse en nuevos proyectos.

Ayelén Paleo y su madre, Elizabeth Rodrigo

El polémico presente de Ayelén Paleo

El camino de reinvención de la exvedette fue paulatino. Primero volcó su energía en el entrenamiento físico, ofreciendo rutinas y consejos de vida saludable en redes sociales. Más tarde, junto a su hermano, apostó por el rubro inmobiliario con un proyecto en Puerto Madero. Desde entonces ejerce como CEO de una empresa dedicada al segmento premium, con esto, logró alejarse del medio por unos años.

No obstante, su nombre volvió a ocupar espacio en los titulares a raíz de un escándalo judicial. Su madre, Elizabeth Rodrigo, de 62 años, fue detenida en un operativo que incluyó 15 allanamientos simultáneos en Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. La mujer es investigada por integrar una presunta red de trata de mujeres adultas con fines de explotación sexual. Según la causa, participaba como fotógrafa de las víctimas, cuyas imágenes eran difundidas en sitios de oferta sexual.



En el procedimiento se rescataron 12 mujeres y se sustrajeron notebooks, cámaras, cuadernos con anotaciones y documentación que comprometería a la organización. Las pesquisas también revelaron que las víctimas eran trasladadas en micros de larga distancia y obligadas a pagar “books fotográficos” valuados en 90 mil pesos, además de transferir mensualmente cifras millonarias a través de cuentas digitales.

El presente empresarial de Ayelén Paleo contrasta con esta nueva exposición mediática. Incluso Carmen Barbieri ya se pronunció sobre la situación que atraviesa Paleo y su madre, recordando situaciones del pasado.

